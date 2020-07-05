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Заря - Александрия 2:2. Упущенный шанс луганчан

Премьер-лига
(4 голосов)

Борьба за серебро продолжается

Заря - Александрия 2:2. Упущенный шанс луганчан
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В анонсе к матчу мы отмечали, что игры против "Александрии" очень сложно даются нынешней "Заре". После трех поражений в чемпионате и вылета из кубка Виктор Скрипник обязан был раскусить соперника, изменить что-то в своей команде и добыть важную победу, которая выводила бы лугачанчан на заветное второе место. Получилось ли у него? Давайте разбираться.

Наставник "Зари" смог удивить еще до матча, выпустив неожиданный состав. Во-первых, на скамейке оказался лучший бомбардир клуба Богдан Леднев, а место в воротах занял 20-летний дебютант Дмитрий Мацапура. Возможно, голкипер излишне переволновался, так как часть вины за первый пропущенный гол лежит именно на нем. Безбородько протянул мяч с центра поля, а Мацапура решил выбежать ему навстречу. Форвард поставил корпус и выкатил круглого под удар Лучкевичу, который легко отправил его в ворота. Радость гостей длилась секунды, так как гол был отменен из-за офсайда.

А дальше случилась уже знакомая всем картина. Екатерина Монзуль, празднующая сегодня день рождение, начала слушать подсказки арбтитра ВАР, после чего все же указала на центр поля, дав понять, что гол засчитан. Эпизод, как минимум, спорный, так как качественного повтора зрители у экранов не дождались, а судить по увиденному - сложно. Надеемся, что эксперты дадут свою оценку уже после матча.

"Заря" не на шутку взвинтила темп, но все потуги разбивались о массированную оборону соперника. Нужно признать, что игроки "Александрии", выстроившись в три ряда в штрафной, действовали практически образцово, не допуская опасности у своих ворот. Не дотерпели они буквально немного, пропустив в самую раздевалку. Справедливо, что забил Хомченовский, который был самым заведенным игроком всей первой половины. "Десятка" луганчан сместился правого фланга и, в стиле Роббена, нанес удар в дальний угол от Панькива. Отдыхать команды ушли при равном счете.

Не успели футболисты нормально разбегаться во второй половине, как снова Екатерина Монузль обратилась к ВАР, причем на этот раз лично отправилась смотреть эпизод. Вантух, не будучи первым на мяче, нарушил правила против Кабаева в своей штрафной. Отдадим Екатерине должное, по нашему мнению, она приняла абсолютно верное решение, указав на 11-метровую отметку. Штатный пенальтист "Зари" Юрченко пробил уверенно - луганчане повели в счете.

Казалось бы, что самое время "Александрии" начать атаковать, так как с середины первого тайма, они считанное количество раз выбегали вперед, сконцентрировав силы на обороне. Но то ли у команды Шарана не было сил, то ли хозяева настолько завелись после забитого, но именно футболисты Скрипника активничали впереди, раз за разом тревожив Панькива. Хорош был Кабаев, который и сам успевал бить по воротам, и на партнеров пасовал вовремя. Наиболее реальный шанс упустил Юрченко, который в касания пробивал после прострела Хомченовского. Чудовищной силы удар пролетел рядом со штангой.

А после, уже в третий раз за игру, на арену вышел ВАР. Монзуль несколько минут рассматривала эпизод борьбы Абу Ханы против Шастала и, насладившись повторами с разных ракурсов, приняла решение вновь поставить пенальти, только уже в ворота Мацапуры. И если по первому 11-метровому все было логично, то после эпизода на 77-й минуте игроки "Зари" долгое время продолжали спорить и их можно понять. Решение арбитра вызывает много вопросов и может повлиять на исход всего чемпионата. Как бы там ни было, Третьяков пробил безошибочно. Команды очень активно провели последние 10 минут, а гости даже попали в штангу (снова неуверенная игра молодого вратаря луганчан), но счет, несмотря на старания, уже не менялся.

Подводим итоги. "Заря" провела добротный поединок, 2/3 матча владея инициативой. Именно команда Скрипника была ближе к победе, о чем, в принципе, говорит даже статистика. Гости большую часть времени играли от обороны, и в большинстве эпизодов делали это удачно. Возможно, где-то на их стороне была фортуна, но за ничью они сражались до последней секунды. Луганский коллектив опускается на четвертое место, но самое интересное их, как и всех украинских зрителей, ждет впереди.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)
Заря - ФК Александрия 2:2
Голы: Дмитрий Хомченовский 45, Владлен Юрченко 54 (пен.) - Валерий Лучкевич 18, Максим Третьяков 77 (пен.)
Заря: Дмитрий Мацапура, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб (Джоель Абу Ханна 62), Александр Тымчик (Богдан Леднев 78), Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Артём Громов (Михайло Перович 78), Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Денис Безбородько (Дмитрий Шастал 46), Максим Третьяков, Глеб Бухал (Артем Гордиенко 69), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 82), Павел Пашаев (Денис Мирошниченко 46), Василий Грицук, Евгений Банада, Роман Вантух, Каспарс Дубра
Предупреждения: Евгений Чеберко 16 - Денис Безбородько 14

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский ФК Александрия Валерий Лучкевич Владлен Юрченко
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Комментарии (116)
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.07.2020 в 22:27
Да все очень просто,мадам просто запарилась отдала все внимание контакту между двумя игроками и вне игры даже не рассматривала.
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+1
0
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:30
Для мадам это простительно, но она как бы считает себя судьёй! Да и матч один из ключевых! Слишком много случайных совпадений в каждой игре Зари.
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+2
0
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okolegko (Київ)
05.07.2020 в 22:33
Тут начеб-то ВАР існує... для чогось... Тому вирази "запарілась" не проходять
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0
0
Bogdan36 (Kiev)
05.07.2020 в 22:26
С такой игрой "Зари" динамовцам можно не беспокоится о призовом месте.Отдать "Александрии" 10 (десять) очков это нужно уметь!Каждый год одно и то же. В прошлом году " Мариуполь", в позапрошлом "Ворскла" регулярно отбирали очки.И в этот раз тоже самое.Но! Александрия проиграла 5 (пять) подряд игр и кто ей помог--ну конечно "Заря"!
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+2
-1
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:33
С такой работой судей действительно можно Динамо не беспокоиться! В прошлом матче с Александрией у Зари игрока удалили и пенальти поставили и в этом Зарю не забыли... Вот и посчитай сколько очков судьи у Зари отобрали.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.07.2020 в 22:21
как-то уже прикумарили судьи, которых бесполезно учить что ВАР, что простейшей арифметике. И все больше "ошибок" в сторону соперников Зори, почему-то. Кстати, Монзуль никогда в КВН не выступала,часом?
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 22:21
посмотрит на это скрыпник и скажет да ну вас на (далее по тексту)и уйдет куда нибудь в в ЕВРОПУ тренировать- был там и не думал что ЧУ это клоунада ещё та--- а ведь предупреждали а не верил-МОЖЕТ ПОЭТОМУ И В Ю Н в БЕЛОРУССИИ да и ГЕЛЛЕР устал от этого беспредела-- И в результате
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
05.07.2020 в 22:17
убрать баб с мужского чемпионата --что нет мужиков противно смотреть на это судейство --надо чаще лишать лицензии или переводить в аматоры и 2 лигу
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
05.07.2020 в 22:18
Бойко лучше ))??
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+3
0
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 22:26
а это мужик что ли? баба ещё та
+1
0
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Pacifist (Chiang Mai)
05.07.2020 в 22:16
Извините, это не то чтобы не по теме, на самом деле очень даже по теме — кто-то знает, можно ли на этом сайте как-то скрыть комментарии? Просто подлость и мелкая лживость донецких и их подмахивателей переходит все границы, опускаться до дискуссии с этим стадом я не готов, а терпеть вонь как-то достало. Может, можно просто отключить отображение комментариев, чтобы читать новости, не натыкаясь взглядом на продукты жизнедеятельности ширнармасс?
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+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
05.07.2020 в 22:22
ну можно просто не скроллить страницу в самый низ, где каменты)
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0
0
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:24
Кнопка такая (обычно круглая) на системнике есть, нажми её... если не поможет, то на мониторе поищи...
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0
0
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okolegko (Київ)
05.07.2020 в 22:24
Ні. Дійсність не дає змоги насолодитися відсутністю лайна. Життя багатогранне. Сприймай його, як воно є
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+1
0
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okolegko (Київ)
05.07.2020 в 22:14
Такий пеналь повністю дискредитував Катрусю. Сподівався, що у нас нарешті з’явився/лася незалежний суддя, але дійсність не дає можливості сумніватися в заангажованості того, що відбувається. Скільки ми вже бачили цього сезону Катрусин кінозал, і наче все було справедливо, але... сьогодні, мабуть, подарунок на день народження був занадто переконливим...
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+7
0
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:17
Та девочка она неуверенная, ей можно манипулировать как кому захочется. Пусть судит женские виды спорта
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+2
-1
Trztrqtr (Украина)
05.07.2020 в 22:24
Правильно. То ли дело не манипулируемые и честные Кутаковы и другие из старой гвардии. Они ж образцы судейства,да?
0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.07.2020 в 22:31
Да она только о Суркисе и думает с первой минуты игры так же как ты ,ей больше не .....й делать.
0
0
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:13
Судьи, дайте Заре спокойно доиграть
Ответить
+4
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 22:12
по игре- ЗАРЯ наиграла больше на победу чем алекс на ничью-опять мой любимец-кочергин-КОГдА ЖЕ ЕГО перестанут ставит(тренерам видней) ошибки и одни ошибки-после которых заканчивается ударом по воротам ЗАРИ- бьёт не ведомо куда-идёт обыгрывать и теряеет мяч -почти всё время и обрезка естественно- вперыфе увидел как перович удаврил по воротах-- КСТАТЕ там был момент даже более тянул на пенальти чем фолил абухана-НО ТО ТАКЕ- Юрченко пенальти бьёт молодец НО С ИГРЫ - так прикладывается то прекладена (с дк) то сегодня мимо - а момент 100% воротник неплохо- даже очень неплохо почти без ошибок
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0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
05.07.2020 в 22:12
Мальчики, если Заря хочет играть в лч, они должны выносить Александрию в одни ворота, за сезон 3 поражения и 1 ничья, как то смотрел интервью Рафаилова, который сказал ,что если Заря не пройдёт в лч, то будущее клуба под сомнением......хотят менять прописку на Запорожье....и весь сопутствующий геммор.
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+2
0
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Беркут88 (Тернопіль)
05.07.2020 в 22:12
Не ЛЧ, а групу ЛЄ
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 22:14
это футбол- ЗАРЯ от десны ничего не оставила но проиграла дк-- а та в свою очередь переиграла дк
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0
0
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:14
так а ты в курсе сколько пенальти поставили в ворота Зари в матчах с Александрией?
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.07.2020 в 22:28
девочка, если Чернигов хочет бороться за медали, то он точно не должен проигрывать Зоре дома по всем статьям - ну и далее в таком же твоем стиле
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+1
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
05.07.2020 в 22:32
Ты по ходу мальчик, который любит мальчиков, так вот тебя я не хотел обидеть... извини)))
0
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
05.07.2020 в 22:11
Походу Десна в ЛЧ
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2020 в 22:12
И это было бы справедливо, учитывая то, как они играют сейчас
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+2
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
05.07.2020 в 22:16
Так Зорьку хлопнут и все... проблема в том что ДК хоть какие- то очки берет в ЕК ...
0
-2
avatar
drkrovley (Кейкос)
05.07.2020 в 22:08
Болельщики ДК , вам нужно такое 2 место ? Вот без эмоций? Вы же понимаете , что в Европе не будет ни Романовых , ни Монзулей , ни Бойко , ни суркиса с шубами ... динамо с такой игрой будут унижать все , кому не лень ..
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+3
-3
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:10
Это всё эмоции, болельщики Динамо тут ни при чем...Тут Суркису писать нужно.
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+1
-2
avatar
drkrovley (Кейкос)
05.07.2020 в 22:11
Страдать и переживать придётся болелам , а суркису похер - у него бабки в глазах
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
05.07.2020 в 22:10
Не спеши. Динамо третье. Если Заря в очной игре победит, то ДК будет вообще четвёртым.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2020 в 22:10
Лугано подтвердит
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0
-2
Serg02 (Одесса)
05.07.2020 в 22:10
Хватит гадить.
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0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 22:31
лечись! каким боком тут болелы ДК? Заря игралас ДК?????? Ты к кротам пиши! Судьи их, ВАР их! УАФ их! пусть решают!
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0
0
Comment06 (Украина)
05.07.2020 в 22:07
На ум пришла фраза из советского фильма:" Это не твой зуб и даже не мой, это- его зуб." Так и этот пенальти, назначенный несчастной именинницей под сумасшедшим давлением- этот пенальти динамовский! 5(!) минут Катерина твердила - не вижу, а на шестой мин прозрела! Идут годы, меняются президенты, правительства, вводится суперпупер объективный ВАР- а в нашем футболе на манеже все те же! Уверен, "иксперды", федерация признают этот беспредел законным! Гидко дивитись!!! Для восстановления справедливости призываю всех болельщиков 15.07 болеть за Зарю!
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
05.07.2020 в 22:11
Такое ощущения, что она думала что ей будет за не назначение такого пенальти от "третьей" стороны. Видно было что очень переживала на этом моменте. А там в кабинке еще и Романов как дополнительный груз давил на нее.. По моему все очевидно...
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+2
-1
vituynia (Черкассы)
05.07.2020 в 22:02
Ну вот достали уже эти пенальти, когда то, в давние времена,что бы назначили одиннадцатиметровый,нужно было что бы у атакующего в штрафной ноги полетели в одну сторону,а голова в другую, да и то арбитр мог ещё и сомневаться,ну или игра рукой,тут без вариантов. А сейчас эти пенальти за любое касание,любой контакт чуть ли не под микроскопом (ВАРом) рассматривают. С таким подходом лучше бы их вообще отменили. Хочешь выиграть-забивай с игры.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
05.07.2020 в 22:04
Десна сегодня из трех очевидных пеналей только один била Колосу. Мегаочевидный ))))...это было без вар.
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0
0
Карбид (Ник)
05.07.2020 в 22:11
О вы не застали, или забыли старые времена. Тогда по пеналям прекрасно судьи специализировались. Но и без них прекрасно на свисток садили. Один матч Шахтер ЦСКА 1991-го чего стоил, когда Москва запереживала от старта горняков. Судью тогда долго из пожарной бочки в аэропорту выковыривали.
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 21:56
клоуны зажигают )) то Монзуль сначала топила ДК левыми пеналями, а теперь начала тянуть ))) тут 99% просто тролли и ляпают на леов и на право просто абы ляпнуть )) а пенали были оба 50/50
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+3
-7
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 21:58
Какие 50/50 там 100% офсайт был!
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+2
-2
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 22:01
а первый пеналь? орали неделю назад что за каждое касание не стоит давать ДК подсуживают, а тут уже всё наоборот?
+1
-1
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:04
удар по ноге был!
0
-1
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Romerik (YNWA)
05.07.2020 в 22:01
твое мнение не учитывается, так как ты заинтересованная сторона. Но пенальти второй явно левый, даже если ты в сомнениях... где то 20/80...
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+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 22:03
а первый? )) во-во )
0
0
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simargl (Чернигов)
05.07.2020 в 22:06
И первый не очевиден))) без ВАР такие не ставят.
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Romerik (YNWA)
05.07.2020 в 22:06
А что первый.. Кабаев отдает пас, и его сзади в туже ногу ударяют, и он теряет равновесие... Если в первой игре за меньшее касание дали пенальти, то этот тоже должны были давать.
+1
-1
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 22:33
логика просто супер )) ну-ну а потом ШД и ДК выходят в ЛЧ и ЛЕ и там судьи надают ЖК и КК и ноют все, что утопили ...
0
0
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 21:54
Офсайт был 100%
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+5
-1
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Ігор Холост (Львов)
05.07.2020 в 21:54
Проблема Зорі не в пенальті а в безтолковій перевазі...
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+1
-6
ВЛАДИМИР ФКМЗ (ЗАПОРОЖЬЕ)
05.07.2020 в 21:54
То руки зумили, не прокатило, потом ноги зумили, мультики рисуют киевляне, как обычно в Запорожье...
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
05.07.2020 в 21:53
Динамо вытянут на 2 место любой ценой .жду ПОЗОРА Динамо в еврокубках
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+8
-3
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.07.2020 в 22:11
А чего тебе ждать позор у тебя в Крыму,футбола нет и никогда не будет как и в Донецке .
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+1
-1
Карбид (Ник)
05.07.2020 в 21:53
Матч не видел, но в целом наблюдается психологическая неустойчивость Зари. Чем ближе серебро, тем хуже играют в проходных матчах. Лет 17-20 назад также было и с Шахтером, теряли на ровном месте по 5-7 очков отрыва от ДК и проигрывали золото. Подобное было и и с Днепром и с МХ. Лечится только усилением состава и стабильностью тренерского штаба и доверием руководства.
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+7
-1
rombrig1977 (Долина)
05.07.2020 в 21:55
цілком погоджуюсь,коли треба зібратись- вони навпаки губляться.
Ответить
+2
0
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 21:56
Карбид (Ник), "Матч не видел, но..."
Ответить
0
-2
Карбид (Ник)
05.07.2020 в 21:58
Но тенденция налицо. Заря уже должна была иметь минимум +4 от Десны и ДК. И это даже с учётом судейских нюансов в пользу сами знаете кого.
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2020 в 21:57
а Десна наоборот подннажала последние туры. Мне кажется, все дело в психологическом подходе от тренера. У Скрипника уж больно перепуганный вид, быть может это сказывается на мотивации.
Ответить
+3
0
Карбид (Ник)
05.07.2020 в 22:00
Да Десна как Андерсон спокойно идёт по своему графику. От них меньше ждут, меньше и давление. Плюс глубина состава. Но посадить их на 2 место может только Заря. Если разобьёт ДК и сольётся в последнем туре.
+1
0
rombrig1977 (Долина)
05.07.2020 в 21:49
Це просто гидко, так тягнути обісраних мажорів . Як все прогнило в нашому футболі...
Ответить
+9
-4
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2020 в 21:50
не факт что Диинамо выиграет все три матча
Ответить
+3
-3
rombrig1977 (Долина)
05.07.2020 в 21:53
і це правда, але Олександрія злиє Динамо
+3
-3
avatar
simargl (Чернигов)
05.07.2020 в 21:55
Решат многое в матче ДК и Зари, а окончательно в игре Заря - Десна.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2020 в 21:58
Решат все вопросы три победы Десны.
0
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.07.2020 в 21:48
Вот мне интересно кто нибудь,справедливости ради,из любителей поговорить о шубах вспомнит 2 несправедливо отобранных гола в первом круге у ДК.
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+6
-3
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 21:58
та ну ) там то начинается про карму и т.д. а дальше ноют, тянут судьи и т.д., учитывая что ВАР и судьи в кармане у ШД )))))) смешнее нет!
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+2
-1
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 21:47
ВСЕ СЛЫШАЛИ что катя Романову сказала что НЕ ВИДИТ-- НО ТОТ ВИДАТЬ НАСТАВАЛ НА СВОЕМ- смотрела аж в зуме 3000--НО И ТАМ ничего нет--НО ПЕНАЛЬТИ ПОСТАВИЛА надо было очень
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+8
-3
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2020 в 21:46
Михайличенко, наверное, сегодня проходил возле женской раздевалки...
Ответить
+9
-4
Одинзавсех (Харьков)
05.07.2020 в 21:45
Женщина - арбитр, очевидно сама никогда не играла мужской футбол, о чем свидетельствуют две желтые карточки Безбородько и Чеберко, когда оба в подкатах ( четко видно на повторах) играли в мяч, после того как мяч отлетал после плохого приема. А комментатор на одном с ней уровне, одобрив ее действие. Игрокам обеих команд спасибо за борьбу и, собственно, за футбол. Заря билась за второе мест, а Александрия показала, что они футболисты и, как говорил Портос, я дерусь... ну потому, что дерусь.
Ответить
+8
-1
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 21:47
Александрия дерется только с Зарей, ищи кому это выгодно...
Ответить
+3
-4
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 21:48
неведому кому
+5
-3
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 21:59
кротам? отомстить, что одной подстилкой стало меньше? теперь Заря не сливает а играет со всеми?
+1
-1
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 22:06
СашаXM, А кому Заря сливала?
0
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
05.07.2020 в 21:45
Арбітр прийняла неправильне рішення.
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+10
-3
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 21:44
Родить ей что ли?
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+3
-2
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Romerik (YNWA)
05.07.2020 в 21:42
Когось це дивує, мене ні. Бо якшо з такого момену висасується пенальті, то я б на місці Скрипника забрав би команду з поля і прямо там же ж, благо добре чути всіх, віддав би словесно срібло динамо, і всьо. Шоб всі чули... П.С. ото Циганник тираду на 20 хвилин розтягне, з тим шо там чистий пенальті, і ніхто нікого не стимулює і не помагає... Після таких матчів просто хочется побажати динамо поразок у всіх матчах що залишились, хоча гавці синіх взагалі не мають відношення до цих муток. Їх жаль, так як вони мають то всьо вигрібати із за горе власника...
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+7
-6
Просто football фан (Рівне)
05.07.2020 в 21:44
Як не дивно, Циганик і експерти підтвердили, що пенальті лівий)
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+8
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.07.2020 в 21:52
А что там подтверждать Монзуль увлеклась наступил на ногу или нет и забыла за вне игры.
0
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.07.2020 в 21:41
Из того,что я видел похоже на вне игры.
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+5
-1
Термит (Киев)
05.07.2020 в 21:43
типа пассивный (гы-гы), до него же мяч не дошел )
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 21:44
ГЫ ГЫ но пенальти на нем можно ставит ГЫ ГЫ
+1
-2
Термит (Киев)
05.07.2020 в 21:54
Я с иронией) Пеналь - 100% левейший
0
-1
avangardo (Lviv)
05.07.2020 в 21:38
Пенальті Абу-Хани взагалі не повинно було розглядатися на Варі, вставив свої пять копійок арбітр, який сидів на Варі, він сказав йди дивись і вмив руки
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+11
-2
Термит (Киев)
05.07.2020 в 21:42
Да всем очевидно, что не было никакого пенальти, с таким подходом - при любом угловом можно картинку в записи 10 раз прокрутить с разных ракурсов и точно где-то на ком-то пенальти при желании нашкребется.
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+10
-1
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_Hell_Cat_ (Днепр)
05.07.2020 в 21:46
согласен, абсолютно точно сказал...
+2
-1
Great fan (Алчевск)
05.07.2020 в 21:38
Тянут, тянут дк. Позор! 10 минут смотрела овца как 2 игрока друг друга за футболки держали пробегая в двух метрах за спиной голкипера, причём тот уверенно блокировал мяч!Будет 100% дк в лиге чемпионов. Выйдут опустив голову и повесив уши. Трудно будет осознавать, что не добыто это заветное второе место в честной борьбе!
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+14
-6
Просто football фан (Рівне)
05.07.2020 в 21:41
За футболку АбуХана тягнув коли голкіпер відбив м'яч, але чітко в повторі видно, що в момент передачі/удару був офсайд.
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+9
-1
Great fan (Алчевск)
05.07.2020 в 21:42
Ещё и офсайд. Согласен!
+5
-1
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
05.07.2020 в 21:44
Кстати ,про офсайд вся лавка кричала...это ж влияло на рассмотрение эпизода в целом.....но зачем нам это - нужно ж найти причину ,чтоб поставить точку.......
+3
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 21:38
ЧТО СКАЖУТ ЭКСПЕРТЫ? и лучи? да все нормально ДК то хоть третье место надо бы
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+7
-4
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_Hell_Cat_ (Днепр)
05.07.2020 в 21:41
да ничего не скажут, ВАР такая забавная штука ,что с любого момента в штрафной можно высосать пенальти для кого нужно в любой нужный момент!!.....кстати кто там на ВАР сидел?...
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+2
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 21:42
романов
+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 21:36
и кто сейчас что скажет- КАКОЙ ПЕНАЛЬТИ высосала катя-говорят там вне игры -ДА НЕ ВАЖНО -главное типа пенальти поставить--и ещё ЖК-опять левейший пенальти с алексом--ДК простимулировало всех и Алекс и судью---АЛЕКС играл как последний матч -- забили и..НАЧАЛИ время тянуть-- ужас и позор по 30-40 сек мяч вводит вратарь , из аута таже картина--
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+9
-4
Термит (Киев)
05.07.2020 в 21:36
Монзуль тоже оказалась слаба на передок. Смотрела на монитор и сама говорит ассистенту в наушник: "Не вижу!" - по губам четко читалось. А тот ей по всей видимости: "Катя, пожалуйста, очень надо увидеть! Мы тебя с Днем рождения та-а-ак поздравим!"
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+15
-4
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_Hell_Cat_ (Днепр)
05.07.2020 в 21:36
100% ,тоже заметил...
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+7
-3
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Drovko (Lviv)
05.07.2020 в 21:35
Нічия на користь Десни
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
05.07.2020 в 21:42
А ДК - що не виграв від неї???
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+2
-1
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 22:17
вот и докопались до ПРАВДЫ- так это ДЕСНА простимулировала монзуль- ОПЯТЬ КАТЯ БЕЗ ШУБЫ
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
05.07.2020 в 21:34
гоните этих баб с мужского чемпионата --за такие ошибки надо лишать лицензии и на долго --Заря пиши в КДК
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+9
-6
Виктор Валерьевич (Луганск)
05.07.2020 в 21:33
У меня осталось только одно чувство после матча - чувство отвращения. Вар в руках коррупционеров - это оружие. За такие трактовки должны распускаться федерации, тогда может быть будет объективное судейство.
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+10
-4
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Беркут88 (Тернопіль)
05.07.2020 в 21:35
Після паузи у мене таке відчуття далеко не вперше.
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+8
-2
Acsakal (Kharkov)
05.07.2020 в 21:39
Та не треба на ВАР жалітися. Після першого пенальті я був упевнений, що Монзуль поставить і другий - теж з ВАР, тільки вже у ворота Зорі. Насправді без ВАР там жодного пенальті не було. І, відверто, Зоря на перемогу не награла - величезна кількість помилок при передачах, удари по горобцях, некваліфіковані рішення гравців в багатьох епізодах... Чи то відповідальність на них давила, чи то не дуже й хочеться Зорі грати в ЛЧ.
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+2
-3
Термит (Киев)
05.07.2020 в 21:51
Не о том разговор, кто на что наиграл. Где написано, что если "не наиграл", то надо левые пенали лепить? Первый пеналь может и не совсем явный, но достаточно очевидный, Кабаев был первый на мяче, ему сзади поддели под ахилл. А пеналь на Абу - вообще ни о чем, там мяча даже не было, просто борьба за позицию. Однозначно, решение повлияло не только на результат этого конкретного матча, но и вообще на распределение призовых мест
+1
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.07.2020 в 22:05
А какое чувство было когда в ворота Александрии поставили пенальти?Там оно было,такие пенали только женщины и ставят.Или сойдет,главное то,что Заря на победу не наиграла и могла даже проиграть.
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+1
0
VictorVG (Белая Церковь)
05.07.2020 в 21:33
судья наVARила
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+10
-2
avatar
simargl (Чернигов)
05.07.2020 в 21:33
Матч века будет ДК-Заря ... а пока очень даже повезло Заре, могли и проиграть. Александрия молодцы, но Банада у них это дно !!! Столько шансов и моментов ...
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+2
-7
Просто football фан (Рівне)
05.07.2020 в 21:32
Да, пенальті це жесть. Події кінцівки чемпа нагадують, як топили Дніпро.
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+10
-5
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_Hell_Cat_ (Днепр)
05.07.2020 в 21:28
Пенальти на АбуХане - это просто смешно...точнее в плоскости судей против Зари - совсем не смешно!
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+12
-2
motoman (Луганск)
05.07.2020 в 21:27
Катюха в шубе домой поедет))
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+14
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
05.07.2020 в 21:38
Думаю,Шубкис дал две!)
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+2
-5
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Aleksandr.t (Донецк)
05.07.2020 в 21:26
"Готовь шубу летом!" Подумала Екатерина
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+14
-7
Pein1986 (Алчевск)
05.07.2020 в 21:26
Ну и как теперь эта овца ответит за результативную ошибку, которая с вероятностью 99% повлияет на результат всего чемпионата?
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+15
-4
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Беркут88 (Тернопіль)
05.07.2020 в 21:25
Продовжують ДК тягнути за яйця
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+14
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
05.07.2020 в 21:39
Шубкис шуб не жалеет...
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+2
-6


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