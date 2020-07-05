Заря - Александрия 2:2. Упущенный шанс луганчан

В анонсе к матчу мы отмечали, что игры против "Александрии" очень сложно даются нынешней "Заре". После трех поражений в чемпионате и вылета из кубка Виктор Скрипник обязан был раскусить соперника, изменить что-то в своей команде и добыть важную победу, которая выводила бы лугачанчан на заветное второе место. Получилось ли у него? Давайте разбираться.

Наставник "Зари" смог удивить еще до матча, выпустив неожиданный состав. Во-первых, на скамейке оказался лучший бомбардир клуба Богдан Леднев, а место в воротах занял 20-летний дебютант Дмитрий Мацапура. Возможно, голкипер излишне переволновался, так как часть вины за первый пропущенный гол лежит именно на нем. Безбородько протянул мяч с центра поля, а Мацапура решил выбежать ему навстречу. Форвард поставил корпус и выкатил круглого под удар Лучкевичу, который легко отправил его в ворота. Радость гостей длилась секунды, так как гол был отменен из-за офсайда.

А дальше случилась уже знакомая всем картина. Екатерина Монзуль, празднующая сегодня день рождение, начала слушать подсказки арбтитра ВАР, после чего все же указала на центр поля, дав понять, что гол засчитан. Эпизод, как минимум, спорный, так как качественного повтора зрители у экранов не дождались, а судить по увиденному - сложно. Надеемся, что эксперты дадут свою оценку уже после матча.

"Заря" не на шутку взвинтила темп, но все потуги разбивались о массированную оборону соперника. Нужно признать, что игроки "Александрии", выстроившись в три ряда в штрафной, действовали практически образцово, не допуская опасности у своих ворот. Не дотерпели они буквально немного, пропустив в самую раздевалку. Справедливо, что забил Хомченовский, который был самым заведенным игроком всей первой половины. "Десятка" луганчан сместился правого фланга и, в стиле Роббена, нанес удар в дальний угол от Панькива. Отдыхать команды ушли при равном счете.

Не успели футболисты нормально разбегаться во второй половине, как снова Екатерина Монузль обратилась к ВАР, причем на этот раз лично отправилась смотреть эпизод. Вантух, не будучи первым на мяче, нарушил правила против Кабаева в своей штрафной. Отдадим Екатерине должное, по нашему мнению, она приняла абсолютно верное решение, указав на 11-метровую отметку. Штатный пенальтист "Зари" Юрченко пробил уверенно - луганчане повели в счете.

Казалось бы, что самое время "Александрии" начать атаковать, так как с середины первого тайма, они считанное количество раз выбегали вперед, сконцентрировав силы на обороне. Но то ли у команды Шарана не было сил, то ли хозяева настолько завелись после забитого, но именно футболисты Скрипника активничали впереди, раз за разом тревожив Панькива. Хорош был Кабаев, который и сам успевал бить по воротам, и на партнеров пасовал вовремя. Наиболее реальный шанс упустил Юрченко, который в касания пробивал после прострела Хомченовского. Чудовищной силы удар пролетел рядом со штангой.

А после, уже в третий раз за игру, на арену вышел ВАР. Монзуль несколько минут рассматривала эпизод борьбы Абу Ханы против Шастала и, насладившись повторами с разных ракурсов, приняла решение вновь поставить пенальти, только уже в ворота Мацапуры. И если по первому 11-метровому все было логично, то после эпизода на 77-й минуте игроки "Зари" долгое время продолжали спорить и их можно понять. Решение арбитра вызывает много вопросов и может повлиять на исход всего чемпионата. Как бы там ни было, Третьяков пробил безошибочно. Команды очень активно провели последние 10 минут, а гости даже попали в штангу (снова неуверенная игра молодого вратаря луганчан), но счет, несмотря на старания, уже не менялся.

Подводим итоги. "Заря" провела добротный поединок, 2/3 матча владея инициативой. Именно команда Скрипника была ближе к победе, о чем, в принципе, говорит даже статистика. Гости большую часть времени играли от обороны, и в большинстве эпизодов делали это удачно. Возможно, где-то на их стороне была фортуна, но за ничью они сражались до последней секунды. Луганский коллектив опускается на четвертое место, но самое интересное их, как и всех украинских зрителей, ждет впереди.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)

Заря - ФК Александрия 2:2

Голы: Дмитрий Хомченовский 45, Владлен Юрченко 54 (пен.) - Валерий Лучкевич 18, Максим Третьяков 77 (пен.)

Заря: Дмитрий Мацапура, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб (Джоель Абу Ханна 62), Александр Тымчик (Богдан Леднев 78), Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Артём Громов (Михайло Перович 78), Владлен Юрченко, Евгений Чеберко

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Денис Безбородько (Дмитрий Шастал 46), Максим Третьяков, Глеб Бухал (Артем Гордиенко 69), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 82), Павел Пашаев (Денис Мирошниченко 46), Василий Грицук, Евгений Банада, Роман Вантух, Каспарс Дубра

Предупреждения: Евгений Чеберко 16 - Денис Безбородько 14