Динамовский десант приносит СК три очка. Олимпик - Днепр-1 0:2

Днепряне приехали в Киев не в лучшем настроении, проиграв два последних гостевых матча. Для СК игры на выезде вообще в нынешнем сезоне приносят преимущественно негативные эмоции: за последние 12 месяцев за пределами своего стадиона удалось выиграть только раз. "Олимпик" же напротив - не знал горечи поражений уже три поединка кряду.

По предматчевым раскладам казалось, что хозяева находятся в чуть лучших кондициях. Однако старт поединка разбил эти предположения: только началась вторая минута встречи, как гости уже повели в счёте. Супряга довольно легко в два касания - принял и пробил - отправил снаряд под дальнюю стойку после передачи от Хобленко с правого фланга.

В дальнейшем "Днепр-1" продолжил контролировать ход матча, хоть особых моментов не создавал. "Олимпик" здорово держал оборону, однако игра в атакующей трети давалась дончанам с большим трудом. Поэтому счёт на табло можно было считать закономерным.

Главные события развернулись под конец стартовой 45-минутки, когда команды создали по одному опасному моменту. У гостей с негативной стороны отметился Супряга, не реализовав выход один на один. У хозяев - после углового и ошибки Клищука на выходе Вербный замыкал дальнюю стойку, но его удар заблокировал Адамюк.

Во второй половине ничего не изменилось. "Днепр-1" продолжал действовать уверенней, а "Олимпик" больше бедствовал из-за собственнй игры, а не соперника. Снимать вопросы и интригу в середине тайма мог Супряга, выиграв воздух у 17-летнего голкипера дончан Чекотуна. Но подстраховал своего вратаря Вербный, выбив мяч с ленточки.

Однако вскоре второй мяч в воротах "Олимпика" всё же побывал. Хобленко (который за секунду до этого был в офсайде) заработал стандарт перед штрафной дончан, а Булеца прямым ударом забил.

До финального свистка у Супряги был ещё один выход один на один - на этот раз под углом. Но чемпион мира в составе молодёжной сборной Украины вновь пробил во вратаря.

До конца матча команды продолжили показывать динамичный футбол, а "Олимпик" создал даже несколько неплохих моментов - дончан подвела реализация. Вообще, на две команды сегодня было довольно много не реализованных моментов. Это одно из главных различий между верхней и нижней шестёрками УПЛ.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

Олимпик - СК Днепр-1 0:2

Голы: Владислав Супряга 2, Сергей Булеца 64

Олимпик: Андрей Чекотун, Дмитрий Гришко, Даниэль Романовский (Тарас Завийский 65), Денис Баланюк (Захедитабар Шахаб 22), Виталий Балашов (Максим Дегтярёв 65), Максим Тейшейра, Никита Кравченко, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Назар Вербный (Темур Чогадзе 75), Сергей Политыло

СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Дмитрий Коркишко (Сергей Булеца 62), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Александр Снижко 74), Игорь Когут (Сергей Кравченко 61), Александр Сваток (Максим Лопырёнок 74), Юрий Вакулко, Владислав Супряга (Алексей Чичиков 82)

Предупреждения: Никита Кравченко 9, Дмитрий Гришко 63 - Андрей Цуриков 15, Алексей Хобленко 56, Андрей Клищук 85