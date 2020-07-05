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Олимпик - СК Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне побеждают на выезде

Олимпик - СК Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов
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В матче 29-го тура УПЛ СК "Днепр-1" одержал довольно уверенную выездную победу над "Олимпиком" 2:0. В составе днепрян голами отличись два арендованных у киевского "Динамо" футболиста: форвард Супряга забил на 2-й минуте, и полузащитник Булеца со штрафного - на 64-й минуте. После этого тура команда во главе с тренером Дмитрием Михайленко имеет в своем активе 37 очков и возглавляет нижнюю шестерку чемпионата Украины.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Олимпик - СК Днепр-1 0:2
Голы: Владислав Супряга 2, Сергей Булеца 64
Олимпик: Андрей Чекотун, Дмитрий Гришко, Даниэль Романовский (Тарас Завийский 65), Денис Баланюк (Захедитабар Шахаб 22), Виталий Балашов (Максим Дегтярёв 65), Максим Тейшейра, Никита Кравченко, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Назар Вербный (Темур Чогадзе 75), Сергей Политыло
СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Дмитрий Коркишко (Сергей Булеца 62), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Александр Снижко 74), Игорь Когут (Сергей Кравченко 61), Александр Сваток (Максим Лопырёнок 74), Юрий Вакулко, Владислав Супряга (Алексей Чичиков 82)
Предупреждения: Никита Кравченко 9, Дмитрий Гришко 63 - Андрей Цуриков 15, Алексей Хобленко 56, Андрей Клищук 85

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ СК Днепр-1
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