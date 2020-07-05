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Заря - ФК Александрия 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Шарана не позволили "Заре" выйти на второе место

Заря - ФК Александрия 2:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В поединке 29-го тура чемпионата Украины "Заря" и "Александрия" выдали огненный матч и сыграли в результативную ничью 2:2. Команда Виктора Скрипника имела шанс обогнать киевское "Динамо" и черниговскую "Десну", и выйти на чистое второе место в турнирной таблице, но увы... Борьба за место в Лиге чемпионов в самом разгаре: после 29-ти туров у "Десны" и "Динамо" по 55 очков, а луганская команда имеет в своем активе на один пункт меньше и занимает четвертую позицию.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)
Заря - ФК Александрия 2:2
Голы: Дмитрий Хомченовский 45, Владлен Юрченко 54 (пен.) - Валерий Лучкевич 18, Максим Третьяков 77 (пен.)
Заря: Дмитрий Мацапура, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб (Джоель Абу Ханна 62), Александр Тымчик (Богдан Леднев 78), Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Артём Громов (Михайло Перович 78), Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Денис Безбородько (Дмитрий Шастал 46), Максим Третьяков, Глеб Бухал (Артем Гордиенко 69), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 82), Павел Пашаев (Денис Мирошниченко 46), Василий Грицук, Евгений Банада, Роман Вантух, Каспарс Дубра
Предупреждения: Евгений Чеберко 16 - Денис Безбородько 14

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия УПЛ
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Комментарии (7)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
06.07.2020 в 00:26
Гордиенко был в оффсайде + не был активным участником событий. До него мяч даже не долетел.
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0
0
v.grischuk (Винница)
06.07.2020 в 00:11
Заря теряет шанс, но это логично с такой скамейкой.........
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 23:08
На вопрос "не вижу" про пеналь Александрии, можно ответить - "и шо" на их же пеналь ))) ну цирк!
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0
-1
Mikh (Київ)
05.07.2020 в 23:05
Господи, заберіть у Монзуль той var. Нормально же ж судить без нього....
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+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 23:10
ахахах )) кстати да ))) только ВАР - потерялась, куча пеналей карточек и .тд.
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
05.07.2020 в 22:47
гоните баб с мужского чемпионата им и в морду не дашь
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
05.07.2020 в 23:12
нуда не то шо АббуХанна тянул секунд 10 игрока Александрии, за такое не надо давать там не уюажать в зону не открыться не пробить и т.д.! Руки при себе держать нужно! А то привыкли! Че когда малейшее косание руки мяча - пеналь и все радуются что вар, а как игроков таскают за футболки - это ж мужской спорт и .тд. коротодвойные стандарты!
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0
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