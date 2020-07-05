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Заря - ФК Александрия 2:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Шарана не позволили "Заре" выйти на второе место
В поединке 29-го тура чемпионата Украины "Заря" и "Александрия" выдали огненный матч и сыграли в результативную ничью 2:2. Команда Виктора Скрипника имела шанс обогнать киевское "Динамо" и черниговскую "Десну", и выйти на чистое второе место в турнирной таблице, но увы... Борьба за место в Лиге чемпионов в самом разгаре: после 29-ти туров у "Десны" и "Динамо" по 55 очков, а луганская команда имеет в своем активе на один пункт меньше и занимает четвертую позицию.
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)
Заря - ФК Александрия 2:2
Голы: Дмитрий Хомченовский 45, Владлен Юрченко 54 (пен.) - Валерий Лучкевич 18, Максим Третьяков 77 (пен.)
Заря: Дмитрий Мацапура, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб (Джоель Абу Ханна 62), Александр Тымчик (Богдан Леднев 78), Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Артём Громов (Михайло Перович 78), Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Денис Безбородько (Дмитрий Шастал 46), Максим Третьяков, Глеб Бухал (Артем Гордиенко 69), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 82), Павел Пашаев (Денис Мирошниченко 46), Василий Грицук, Евгений Банада, Роман Вантух, Каспарс Дубра
Предупреждения: Евгений Чеберко 16 - Денис Безбородько 14