Заря - ФК Александрия 2:2. Обзор матча и видео голов

нуда не то шо АббуХанна тянул секунд 10 игрока Александрии, за такое не надо давать там не уюажать в зону не открыться не пробить и т.д.! Руки при себе держать нужно! А то привыкли! Че когда малейшее косание руки мяча - пеналь и все радуются что вар, а как игроков таскают за футболки - это ж мужской спорт и .тд. коротодвойные стандарты!