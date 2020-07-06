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Виктор Скрипник: С ВАР в каждом матче одна и та же беда

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Зари" поделился мыслями после матча с "Александрией"

Виктор Скрипник: С ВАР в каждом матче одна и та же беда
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с "Александрией" в матче 29-го тура УПЛ.

- Момент с ВАР был ключевым. Было пенальти или нет?

- С ВАР в каждом матче одна и та же беда. Давайте другой вопрос, я уже устал на него отвечать.

- Сейчас идет серьезная борьба за второе место.

- Мы рады, что участвуем в этой гонке. Вот и все, что я могу сказать. Впереди еще три матча. Будем смотреть, что будет дальше, - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ФК Александрия УПЛ
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Источник:
"Профутбол"
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
06.07.2020 в 00:50
Это Украина тут тащут Динамо всегда Скрипник
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