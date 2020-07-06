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Виктор Скрипник: С ВАР в каждом матче одна и та же беда
Наставник "Зари" поделился мыслями после матча с "Александрией"
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с "Александрией" в матче 29-го тура УПЛ.
- Момент с ВАР был ключевым. Было пенальти или нет?
- С ВАР в каждом матче одна и та же беда. Давайте другой вопрос, я уже устал на него отвечать.
- Сейчас идет серьезная борьба за второе место.
- Мы рады, что участвуем в этой гонке. Вот и все, что я могу сказать. Впереди еще три матча. Будем смотреть, что будет дальше, - сказал Скрипник.
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Источник:"Профутбол"
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
06.07.2020 в 00:50
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