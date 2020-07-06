Монзуль и Романов отобрали у Зари два очка. Полный провал судейской бригады

Проблемы методологии – так ситуацию с судейством в матче 29-го тура УПЛ между "Зарей" и "Александрией" охарактеризовал Мирослав Ступар. О том, что неправильно использовать систему видеоповторов только на двух матчах в туре, помещая команды не в равные условия, мы говорили немало. Сейчас же еще раз поднимем тему личностей: почему с ВАРом работают только пять или шесть арбитров? Одни и те же лица из тура в тур. И как показывает практика, тем арбитрам, которые работают с видеоповторами, легче манипулировать событиями на поле. Они решают судьбы матчей.

Что касается Екатерины Монзуль, то она теряет концентрацию, сбивается с ритма, путается в мыслях, когда её дергают с видеоповторами, говорит нам Мирослав Ступар. Мы видели, как хорошо она отсудила полуфиналы Кубка Украины, где почти не вмешивалась видеосистема, потом была классная игра "Десна" - "Динамо", а теперь такой ляп... По словам Мирослава Ступара, этот эпизод не стоил выеденного яйца остановки игры. С какой стороны ни посмотри – там не было оснований для одиннадцатиметрового. На Шастала не шла передача, а был удар по воротам. После сейва голкипера игрок "Александрии" не имел шансов сыграть на добивании. Более того, если смотреть эпизод полностью и внимательно, то видно, что сначала не в рамках правил играет игрок "Александрии". К тому же, там есть подозрения относительно офсайда у Шастала. Но Монзуль под давлением Романова приняла решение (к тому же, опять высматривала эпизод очень долго), которое вновь обрушит на нее шквал критики.

Почему Екатерине не хватает воли и характера противодействовать этому давлению и, несмотря на подсказки видеоассистентов, иногда принимать самостоятельные независимые решения – это вопрос. Не потому ли, что иногда видеосистема исправляет решения Екатерины на совершенно противоположные, лишь подчеркивая ее проблемы с пониманием игры? Вспомним матч между "Днепром-1" и "Динамо", когда она сначала показала Русину желтую за симуляцию, а затем, посмотрев видеоповтор, поняла, что ошиблась существенно – это был фол против "динамовца" и пенальти. Так и здесь: в эпизоде ​​на 63-й минуте, когда Вантух ударил по ноге Кабаева, Монзуль сначала просигнализировала про фол со стороны игрока "Зари". Ассистент Ардашева была того же мнения.

То есть, в одном из эпизодов видеосистема исправляет неправильное решение бригады арбитров, в другом – побуждает арбитров принять откровенно ошибочное решение. Полный провал и дискредитация. Монзуль и Романов отобрали у "Зари" два очка.