Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Чудак" не имел отношения к мячу! Хавбек Зари возмутился решению судьи Монзуль
Которое позволило "Александрии" сравнять счет
Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко рассказал о матче 29 тура УПЛ с "Александрией" (2:2).
В частности выделил момент, в котором главная рефери Екатерина Монзуль назначила пенальти в ворота луганчан.
Там, как я видел, был удар, вратарь отбил мяч, а "чудак" на дальнем плане, который бежал в рамку и не имел к мячу абсолютно никакого отношения, упал. А она ставит пенальти!
Больше я не знаю, что комментировать. У нее решение такое, я так понимаю, ей говорят, что делать. Не могу комментировать.
Человек вообще был вне эпизода - а ставят пенальти! Если у наших матчах дают пенальти, то всегда только в наши ворота. Может я ошибаюсь, но человек вообще не был в моменте.
Юрченко заверил, что 2Заря" продолжит борьбу за второе место в УПЛ.
Получается так: 3 матча осталось. Все в наших руках, 3 победы - и мы там. Мы готовы играть дальше.