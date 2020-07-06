"Чудак" не имел отношения к мячу! Хавбек Зари возмутился решению судьи Монзуль

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко рассказал о матче 29 тура УПЛ с "Александрией" (2:2).

В частности выделил момент, в котором главная рефери Екатерина Монзуль назначила пенальти в ворота луганчан.

Там, как я видел, был удар, вратарь отбил мяч, а "чудак" на дальнем плане, который бежал в рамку и не имел к мячу абсолютно никакого отношения, упал. А она ставит пенальти!

Больше я не знаю, что комментировать. У нее решение такое, я так понимаю, ей говорят, что делать. Не могу комментировать.