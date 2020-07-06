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"Чудак" не имел отношения к мячу! Хавбек Зари возмутился решению судьи Монзуль

Премьер-лига
(3 голосов)

Которое позволило "Александрии" сравнять счет

"Чудак" не имел отношения к мячу! Хавбек Зари возмутился решению судьи Монзуль
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко рассказал о матче 29 тура УПЛ с "Александрией" (2:2).

В частности выделил момент, в котором главная рефери Екатерина Монзуль назначила пенальти в ворота луганчан.

Там, как я видел, был удар, вратарь отбил мяч, а "чудак" на дальнем плане, который бежал в рамку и не имел к мячу абсолютно никакого отношения, упал. А она ставит пенальти!

Больше я не знаю, что комментировать. У нее решение такое, я так понимаю, ей говорят, что делать. Не могу комментировать.

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Человек вообще был вне эпизода - а ставят пенальти! Если у наших матчах дают пенальти, то всегда только в наши ворота. Может я ошибаюсь, но человек вообще не был в моменте.

Юрченко заверил, что 2Заря" продолжит борьбу за второе место в УПЛ.

Получается так: 3 матча осталось. Все в наших руках, 3 победы - и мы там. Мы готовы играть дальше.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Екатерина Монзуль
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
06.07.2020 в 10:16
чем больше Катька смотрит ВАР тем стрёмнее её решения ...
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0
alex 66 (Кременчуг)
06.07.2020 в 09:47
Ну я тоже думаю, что тут Катя лажанула
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+2
0
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Инспектор ( )
06.07.2020 в 09:12
Не все от Зари зависит...
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+1
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