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Игрок Зари: Екатерине Монзуль о пенальти говорит кто-то из космоса

Премьер-лига
(2 голосов)

Как раз перед тем она сказала, что "ничего не видит"

Игрок Зари: Екатерине Монзуль о пенальти говорит кто-то из космоса
Новина українською

Артем Громов, игрок атаки "Зари", высказался о матче 29 тура УПЛ с "Александрией" (2:2) и назначении пенальти в ворота луганчан.

Честно говоря, хочется ругаться. Некоторые говорят, что не стоит так выражаться в прямом эфире ...Если честно, это уже надоело - этот беспорядок, который происходит. Они лучше бы сразу в начале чемпионата раздали медали. Зачем тянуть? Все равно болельщиков нет, - давайте раздадим медали и все! Зачем выходить и играть?

К Екатерине претензий нету. Подходит и говорит: "Я ничего не вижу". Ей, очевидно, из космоса кто-то говорит, что должно быть пенальти. Не знаю, этот космос сидит ли в Киеве, но от этого беспорядка уже тошнит. У меня негативные эмоции, можно сказать, что надо выходить и переехать соперника катком. Но "Александрия" тоже не дворовая команда, ребята играют.

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Все 11 игроков на своей половине поля, играют против мяча на контратаках. Они не приехали для того, чтобы мы набили им мешок и они поедут обратно. Поэтому я не понимаю смысла чемпионата, если ставить такие пенальти. Я согласен: если вратарь отбивает, этот игрок бежит на добивание и на нем фолят. Став пенальти, сразу удаляй. А здесь у человека не было шанса добить! Кто-то из космоса нашел пенальти и все.

Сколько это продолжается? Не будем считать. Но как говорили: "Браво, федерация!". Я говорил Монзуль, что он не участвовал в моменте.

Тренер [Виктор Скрипник] успокаивает и говорит доказывать превосходство своей игрой. Мы достойно выглядим, стараемся контролировать мяч и играть на атаку. Но.

Столько сомнительных пенальти! В игре все решают пенальти. Давайте 10 сразу назначим. Или "Заря" будет выходить на поле вдесятером и при счете 0:1.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Виктор Скрипник ФК Александрия пенальти
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
06.07.2020 в 08:03
Монзуль просто спалилась. Такой пенальти просто НУЖНО УВИДЕТЬ если НАДО увидеть. Но ВАР ведь не для этого! На пенальти настоял Романов, но Главная то Монзуль!. Подставили в День рождения
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0
0
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simargl (Чернигов)
06.07.2020 в 07:52
Достали ныть. Забивать с игры кто мешал ??? Не смогли так теперь Катя виновата ... порвите ДК и Десну по 5-1 и решите все вопросы. Но думаю будет наоборот ...
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0
-2
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 07:49
Накипело, жаль ребят: после такого руки опускаются... В каждом матче, в каждом... А Катя тем временем крепко спит, укутовшись во что-то мягкое, новое и пушистое...
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