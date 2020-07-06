Игрок Зари: Екатерине Монзуль о пенальти говорит кто-то из космоса

Артем Громов, игрок атаки "Зари", высказался о матче 29 тура УПЛ с "Александрией" (2:2) и назначении пенальти в ворота луганчан.

К Екатерине претензий нету. Подходит и говорит: "Я ничего не вижу". Ей, очевидно, из космоса кто-то говорит, что должно быть пенальти. Не знаю, этот космос сидит ли в Киеве, но от этого беспорядка уже тошнит. У меня негативные эмоции, можно сказать, что надо выходить и переехать соперника катком. Но "Александрия" тоже не дворовая команда, ребята играют.

Честно говоря, хочется ругаться. Некоторые говорят, что не стоит так выражаться в прямом эфире ...Если честно, это уже надоело - этот беспорядок, который происходит. Они лучше бы сразу в начале чемпионата раздали медали. Зачем тянуть? Все равно болельщиков нет, - давайте раздадим медали и все! Зачем выходить и играть?

Все 11 игроков на своей половине поля, играют против мяча на контратаках. Они не приехали для того, чтобы мы набили им мешок и они поедут обратно. Поэтому я не понимаю смысла чемпионата, если ставить такие пенальти. Я согласен: если вратарь отбивает, этот игрок бежит на добивание и на нем фолят. Став пенальти, сразу удаляй. А здесь у человека не было шанса добить! Кто-то из космоса нашел пенальти и все.

Сколько это продолжается? Не будем считать. Но как говорили: "Браво, федерация!". Я говорил Монзуль, что он не участвовал в моменте.

Тренер [Виктор Скрипник] успокаивает и говорит доказывать превосходство своей игрой. Мы достойно выглядим, стараемся контролировать мяч и играть на атаку. Но.

Столько сомнительных пенальти! В игре все решают пенальти. Давайте 10 сразу назначим. Или "Заря" будет выходить на поле вдесятером и при счете 0:1.