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Игрок Зари: Екатерине Монзуль о пенальти говорит кто-то из космоса
Как раз перед тем она сказала, что "ничего не видит"
Артем Громов, игрок атаки "Зари", высказался о матче 29 тура УПЛ с "Александрией" (2:2) и назначении пенальти в ворота луганчан.
Честно говоря, хочется ругаться. Некоторые говорят, что не стоит так выражаться в прямом эфире ...Если честно, это уже надоело - этот беспорядок, который происходит. Они лучше бы сразу в начале чемпионата раздали медали. Зачем тянуть? Все равно болельщиков нет, - давайте раздадим медали и все! Зачем выходить и играть?
К Екатерине претензий нету. Подходит и говорит: "Я ничего не вижу". Ей, очевидно, из космоса кто-то говорит, что должно быть пенальти. Не знаю, этот космос сидит ли в Киеве, но от этого беспорядка уже тошнит. У меня негативные эмоции, можно сказать, что надо выходить и переехать соперника катком. Но "Александрия" тоже не дворовая команда, ребята играют.
Все 11 игроков на своей половине поля, играют против мяча на контратаках. Они не приехали для того, чтобы мы набили им мешок и они поедут обратно. Поэтому я не понимаю смысла чемпионата, если ставить такие пенальти. Я согласен: если вратарь отбивает, этот игрок бежит на добивание и на нем фолят. Став пенальти, сразу удаляй. А здесь у человека не было шанса добить! Кто-то из космоса нашел пенальти и все.
Сколько это продолжается? Не будем считать. Но как говорили: "Браво, федерация!". Я говорил Монзуль, что он не участвовал в моменте.
Тренер [Виктор Скрипник] успокаивает и говорит доказывать превосходство своей игрой. Мы достойно выглядим, стараемся контролировать мяч и играть на атаку. Но.
Столько сомнительных пенальти! В игре все решают пенальти. Давайте 10 сразу назначим. Или "Заря" будет выходить на поле вдесятером и при счете 0:1.