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Две пенальти-тайны Павла Исенко: расположение в воротах и особая стойка
Не в центре, а в углу
Тренер-ассистент "Ворсклы" Виктор Уляницкий и 16-летний голкипер Павел Исенко, который потянул 11 марта-метровые удары в серии 1/2 Кубка Украины против "Мариуполя" и стал героем матча, рассказали о двух вратарские "фишки".
В частности Уляницкий заметил особую стойку Исенко в воротах.
Еще когда он выходил на серию, я Вильевичу [главному тренеру Максимову] в шутку сказал: "Он с девяток не отбивает". Исенко мне напоминает молодого Александра Шовковского. Тот, когда становился в ворота, широко расставлял ноги и руки. И тот, кто пробивал, ему казалось, что футбольные ворота становятся хоккейными!
Еще одна изюминка - в воротах Павел стал не по центру, а сбоку. Оказывается, кипер подсмотрел такое в футбольном симуляторе ФИФА.
На тренировках так пробовал, удавалось. Думаю: "Попробую!". Надо же "развести" как-то [соперника], чтобы игрок пробивал туда, куда я хочу.
Тренер Уляницкий, который руководил "Ворсклой" в том матче из-за дисквалификации Юрия Максимова, заметил, что никто об этом не знал.
Мы думали, что из-за стресса он растерялся и потерял линию ворот: мяч по центру, а он стоит в правом углу! Думали, что это стресс или испуг. А это его фишка была!