  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Две пенальти-тайны Павла Исенко: расположение в воротах и ​​особая стойка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Две пенальти-тайны Павла Исенко: расположение в воротах и ​​особая стойка

Премьер-лига
(4 голосов)

Не в центре, а в углу

Две пенальти-тайны Павла Исенко: расположение в воротах и ​​особая стойка
Новина українською

Тренер-ассистент "Ворсклы" Виктор Уляницкий и 16-летний голкипер Павел Исенко, который потянул 11 марта-метровые удары в серии 1/2 Кубка Украины против "Мариуполя" и стал героем матча, рассказали о двух вратарские "фишки".

В частности Уляницкий заметил особую стойку Исенко в воротах.

Еще когда он выходил на серию, я Вильевичу [главному тренеру Максимову] в шутку сказал: "Он с девяток не отбивает". Исенко мне напоминает молодого Александра Шовковского. Тот, когда становился в ворота, широко расставлял ноги и руки. И тот, кто пробивал, ему казалось, что футбольные ворота становятся хоккейными!

Еще одна изюминка - в воротах Павел стал не по центру, а сбоку. Оказывается, кипер подсмотрел такое в футбольном симуляторе ФИФА.

Читайте такжеЗа две недели до матча. Максимов заранее готовил 16-летнего вратаря к серии пенальти

На тренировках так пробовал, удавалось. Думаю: "Попробую!". Надо же "развести" как-то [соперника], чтобы игрок пробивал туда, куда я хочу.

Тренер Уляницкий, который руководил "Ворсклой" в том матче из-за дисквалификации Юрия Максимова, заметил, что никто об этом не знал.

Мы думали, что из-за стресса он растерялся и потерял линию ворот: мяч по центру, а он стоит в правом углу! Думали, что это стресс или испуг. А это его фишка была!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Уляницккий Павел Исенко
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
06.07.2020 в 09:52
Хватит пацана пиарить и звездить, Вы его убиваете. Хорош был, отбил и все забыли. А то завтра забухает или х....р положит на все.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...