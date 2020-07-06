Цыганик заявил об исчезновении в Карпатах 13,5 млн платежей солидарности и обвинил клуб в шантаже

Телеведущий и журналист Игорь Цыганик заявил, что в конце апреля "Карпаты" получили платежи солидарности. Они должны были перейти детской школе.

Однако с 15 млн до нее вступило 1,5 млн. Куда же делись деньги и почему не доиграем сезон?

Притом Цыганик не конкретизировал, о какой валюте шла речь.

Телеведущий называет ложью разговоры о том, что у "Карпат" не было денег на то, чтобы провести сезон.

Перед началом прошлого сезона, я знаю примерный бюджет, можно было средства распределить, чтобы закончить сезон.

За 8 лет, по словам Цыганыка, вокруг "Карпат" было очень много историй, у которых он сам участвовал.

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