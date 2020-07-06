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Цыганик заявил об исчезновении в Карпатах 13,5 млн платежей солидарности и обвинил клуб в шантаже
Значит деньги на завершение сезона были?
Телеведущий и журналист Игорь Цыганик заявил, что в конце апреля "Карпаты" получили платежи солидарности. Они должны были перейти детской школе.
Однако с 15 млн до нее вступило 1,5 млн. Куда же делись деньги и почему не доиграем сезон?
Притом Цыганик не конкретизировал, о какой валюте шла речь.
Телеведущий называет ложью разговоры о том, что у "Карпат" не было денег на то, чтобы провести сезон.
Перед началом прошлого сезона, я знаю примерный бюджет, можно было средства распределить, чтобы закончить сезон.
За 8 лет, по словам Цыганыка, вокруг "Карпат" было очень много историй, у которых он сам участвовал.
Я могу вам сказать точно: 8 лет "Карпаты" занимались постоянным шантажом, паразитировали на названии, легендарности клуба. Мы постоянно защищали "Карпаты", потому что был один момент - команда выезжала на матчи, команда играла в футбол и ее можно было болеть.
Отношения между собственниками, ассоциациями - всегда можно было найти компромисс. А когда [клуб] просто плюет на болельщиков и не выезжает на матчи, тогда не за что бороться, это чистой воды шантаж. Сейчас пальцем никто не пошевелит, если "Карпатам" не выдадут аттестат как профессиональной команде. О Первой или Второй лиги можно будет забыть.
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