Наставник Днепр-1 прокомментировал два выхода Супряги один на один с вратарем Олимпика

После матча 29 тура УПЛ с "Олимпиком" (2:0) главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко подытожил игру в флеш-интервью телеканалу Футбол.

- Известно ли вам, что это был 60-й ваш матч на посту главного тренера в Премьер-лиге?

- Нет, не знал.

- "Днепр-1" очень агрессивно стартовал. Такой была установка на игру?

- Мы и до этого нормально играли. Возможно, даже в матчах, которые неудачно для нас закончились, создавали моменты. Эта игра не была исключением. Мы делали ставку на дебют, много прессинговали, атаковали. Были за это вознаграждены забитым мячом и в дальнейшем владели преимуществом. К сожалению, не удалось его развить в первом тайме, а второй тайм был уже более ровный характер.

- Тем не менее, показалось, что "Олимпик" выровнял игру еще в первом тайме...

- Да, только мы прекратили прессинговать, соперник завладел территорией и стал создавать моменты. Во втором тайме игра была более ровный характер. И "Олимпик", и мы владели мячом одинаково. Возможно, после второго мяча мы отдали территорию, хотя планировали и дальше прессинговать. Не удалось. И "Олимпик" уже играл на нашей половине.

- От "Олимпика" вы ожидали собственно такой игры?

- Трудно сказать. Я в основном ожидаю что-то от собственной команды. От «Олимпика» я ничего не ожидал, а от наших ребят ожидал агрессивной игры, моментов и надежности в обороне.

- Булеца удачно вышел на замену...

- Да, он забил очень важный гол. Мне кажется, успокоил несколько игру. Одно дело - вести 1:0 и нервничать, а со счета 2:0 команда становится раскованнее. Поэтому Сергей - молодец.

- В общем, вы довольны реализацией моментов?

- Мне кажется, да. Мы забили с первого же момента. Также были моменты у Влада Супряги - можно было реализовывать два выхода один на один. Но, мне кажется, в обоих случаях хорошо сыграл вратарь.

- "Днепр-1" впервые не пропустил после рестарта. Какие выводы сделали в обороне?

- Мы стараемся улучшить игру в обороне. Разумеется, если не пропускаешь, должен минимум очко. Поэтому мы стараемся быть надежными и держать соперников подальше от ворот. Мы действительно счастливы от того, что сегодня это удалось. Хотя надо продолжать еще работать в том же направлении. Возможно, и не было стопроцентных моментов у наших ворот, но соперник оказывал давление, и удар Тейшейры был довольно опасным, и удар Шахаба головой. Поэтому есть, над чем работать.