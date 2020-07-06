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Висенте Гомес возглавит зарубежный клуб - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

С "ближнего зарубежья"

Висенте Гомес возглавит зарубежный клуб - СМИ
Новина українською

Испанский экс-наставник донецкого "Олимпика" и бывший работник академии киевского "Динамо" Висенте Гомес возглавит один из клубов на постсоветском пространстве.

Об этом сообщили в футбольном шоу ТаТоТаке, притом отказались называть название клуба.

Висенте Гомес не возглавит "Александрию" и ни один украинский клуб в этом сезоне. В ближайшее время он возглавит зарубежный клуб, - сказал ведущий Сергей Болотников.

А Михаил Спиваковский добавил, что клуб - из чемпионата стран СНГ и Балтии.

Немало президентов УПЛ "провтыкали" крутого и не самого дорогого тренера.

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В статье: Олимпик (Донецк) ФК Александрия Висенте Гомес тренер ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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