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Висенте Гомес возглавит зарубежный клуб - СМИ
С "ближнего зарубежья"
Испанский экс-наставник донецкого "Олимпика" и бывший работник академии киевского "Динамо" Висенте Гомес возглавит один из клубов на постсоветском пространстве.
Об этом сообщили в футбольном шоу ТаТоТаке, притом отказались называть название клуба.
Висенте Гомес не возглавит "Александрию" и ни один украинский клуб в этом сезоне. В ближайшее время он возглавит зарубежный клуб, - сказал ведущий Сергей Болотников.
А Михаил Спиваковский добавил, что клуб - из чемпионата стран СНГ и Балтии.
Немало президентов УПЛ "провтыкали" крутого и не самого дорогого тренера.
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