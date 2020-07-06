Висенте Гомес возглавит зарубежный клуб - СМИ

Испанский экс-наставник донецкого "Олимпика" и бывший работник академии киевского "Динамо" Висенте Гомес возглавит один из клубов на постсоветском пространстве.

Об этом сообщили в футбольном шоу ТаТоТаке, притом отказались называть название клуба.

Висенте Гомес не возглавит "Александрию" и ни один украинский клуб в этом сезоне. В ближайшее время он возглавит зарубежный клуб, - сказал ведущий Сергей Болотников.

А Михаил Спиваковский добавил, что клуб - из чемпионата стран СНГ и Балтии.