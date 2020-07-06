Почему так не любят Зарю? Сергей Шебек возмущен судейством, называя Романова и Монзуль вредителями футбола

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек эмоционально прокомментировал судейский, по его мнению, произвол в матче "Заря" - "Александрия" в исполнении тандема Монзуль - Романов.

- Я не нахожу слов для такого судейства Монзуль и Романова, - говорит Сергей Шебек. - Я понимаю игроков и тренера "Зари", которые работают, вкладывают в это душу, а потом такие как Романов и Монзуль перечеркивают все тупым решением, одним свистком. Я задаюсь вопросом – а почему Романов так не любит "Зарю"? Если проанализировать предыдущие матчи, где работала пара Романов-Монзуль, то на ум приходит мартовский матч "Десна" - "Заря", в котором Романов сбил с толку Монзуль, заставив ее принять неправильное решение. Она тогда удалила Кочергина за подкат в центре поля, хотя сначала показала ему желтую карточку – и правильно сделала. Но Романов вдруг вызвал ее к монитору, она несколько минут смотрела, краснела, не знала, как рассудить и под давлением Романова все же изменила свое первоочередное решение и показала красную карточку. Второй случай – я на него недавно обращал внимание... Играла "Десна" - "Заря", Романов судил в поле. Он дал пенальти ни за что в эпизоде, когда мяч попал Чеберко в руку. Но хуже всего в той ситуации – он еще и удалил игрока "Зари" за несправедливую вторую желтую карточку, лишив его возможности сыграть в следующем матче, - отметил эксперт.

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- И вот опять этот тандем вышел на авансцену... Мы только недавно похвалили Монзуль за полуфинальную кубковую игру. Похвалили и Романова, он не сбивал ее с толку, не цепляясь к "воздушному пенальти". Это было на благо футбола, а вчера они выступили в роли вредителей для футбола, - возмущаются Сергей Александрович. - Иначе здесь и не скажешь. Я не знаю, возможно, на них влияют какие-то потусторонние силы, возможно, что-то другое, но мне совершенно непонятно, почему они лишили "Зарю" двух очков в этом матче вымышленным одиннадцатиметровым ударом. Если посмотреть на момент скрупулезно, так, как смотрели Романов и Монзуль, то видно, что Абу Ханна находился впереди нападающего "Александрии". Слева последовал удар по воротам, не навес, не пас на игрока "Александрии", а удар. Вратарь отбил, а Шастал начал ставить руки на корпус Абу Ханны и немного его подталкивать. Уже потом, после этого толчка, защитник "Зари", если смотреть под микроскопом, возможно, немного придержал оппонента. Но если вы такие придирчивые, то почему же не зафиксировали нарушение правил против Абу Ханны? К тому же, во время удара по воротам Шастал находился в офсайде, а это обстоятельство перечеркивает все то, что было после удара. Я в шоке от такого решения.

Я не раз Романова называл арбитром-полицейским, человеком-маской. Он ничего на поле не выражает, он не понимает и вредит футболу. Считаю, что таким судьям не место в футболе, они не имеют права вершить судьбы команд и тренеров. Монзуль тоже показала, что не понимает футбол... Ну пусть тебя сбили с толку, но посмотри повтор и прими свое логичное решение – тебе бы только аплодировали. А так вся предыдущая похвала перечеркнута этим глупым решением, - эмоционально высказался судейский эксперт.

Добавим, что раскритиковал действия дуэта Монзуль - Романов и другой эксперт Мирослав Ступар. "Заря", ведя в счете 2:1, пропустила гол с этого пенальти и сыграла с "Александрией" вничью 2:2, упустив возможность выйти по итогам 29-и туров на второе место турнирной таблицы.