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Мариуполь договорился с Остапом Маркевичем - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

С нового сезона

Мариуполь договорился с Остапом Маркевичем - СМИ
Новина українською

Азовский клуб УПЛ договорился о заключении контракта с экс-наставником перволигов "Агробизнеса" и "Черноморца" Остапом Маркевичем.

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Как напомнил ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников, ранее распространялись слухи, будто Остап Маркевич может возглавить "Мариуполь" со следующего сезона.

У меня есть подтверждение, что он точно это сделает - с нового сезона.

42-летний сын Мирона Маркевича с конца апреля 2020 без работы. Тренерскую карьеру начал с молодежной командой испанского "Вильярреала" (2016-2019 годы).

Под его руководством "Агробизнес" провел 13 матчей (7 побед, 5 поражений, 1 ничья), "Черноморец" - 7 (3 поражения, 2 ничьи, 2 победы).

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
06.07.2020 в 13:10
Хуже Бабича быть не должно. Мариуполь в принципе при его стабильном финансировании и доступу к юным кротам должен быть на уровне Александрии. Только же нужен внятный керманыч, способный работать при текучке кадров. Может Остап станет таким
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Печник (Бабаи Харьковская об)
06.07.2020 в 12:26
Нормальный вариант чтоб набраться опыта и дальнейшего развития карьеры. Но у трепачей из "ТаТоТаке" хоть чтото сбывалось?!
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simargl (Чернигов)
06.07.2020 в 12:18
Ну пусть попробует. Посмотрим... УПЛ это не Перша лига ... вот к примеру Черноморец без него ожил, да и Агробизнес в лидерах... )))
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Инспектор ( )
06.07.2020 в 12:10
Новый мессия?
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