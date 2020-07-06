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Мариуполь договорился с Остапом Маркевичем - СМИ
С нового сезона
Азовский клуб УПЛ договорился о заключении контракта с экс-наставником перволигов "Агробизнеса" и "Черноморца" Остапом Маркевичем.
Как напомнил ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников, ранее распространялись слухи, будто Остап Маркевич может возглавить "Мариуполь" со следующего сезона.
У меня есть подтверждение, что он точно это сделает - с нового сезона.
42-летний сын Мирона Маркевича с конца апреля 2020 без работы. Тренерскую карьеру начал с молодежной командой испанского "Вильярреала" (2016-2019 годы).
Под его руководством "Агробизнес" провел 13 матчей (7 побед, 5 поражений, 1 ничья), "Черноморец" - 7 (3 поражения, 2 ничьи, 2 победы).