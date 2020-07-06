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Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Премьер-лига
(3 голосов)

Фаворов, Хомченовский и Степаненко - главные герои минувшего уик-энда в Премьер-лиге

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
UA-Футбол
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Чем нам запомнится 29-й тур УПЛ? Достаточно бледным Классико, "Динамо" держит в голове матч Кубка с "Ворсклой", а "Шахтер" свои задачи на внутренней арене давно решил. Убедительную победу добыла "Десна" и вышла на второе место в турнирной таблице, а вот "Заря" неожиданно потеряла очки в матче с "Александрией", команда Шарана решила показать характер. Во второй шестерке "Днепр-1" снова набирает три очка и значительно повышает свои шансы в борьбе за еврокубки.

ВРАТАРЬ

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 1Андрей Клищук (СК "Днепр-1").

Единственный голкипер в туре, который не пропустил и выглядел наиболее уверенно по сравнению со своими визави. "Олимпик" не показал достаточно агрессии в атаках, тем не менее, свои моменты у дончан были, Тейшейра и Шахаб расстреливали Клищука – он выстоял. Не обошлось без одной ошибки, в конце первого тайма давление на ворота днепрян оказалось существенным, но фортуна улыбнулась Клищуку. Вратарь без удачи – не вратарь.

ЗАЩИТА

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 2Денис Фаворов ("Десна" Чернигов).

Дубль на счету Фаворова и существенный вклад в разгром "Колоса", а также необходимо отметить самоотдачу Дениса и физическую форму. В эпицентре событий каждый раз оказывался защитник, с невероятной легкостью (как казалось) преодолевая все поле, то отбиваясь в своей штрафной, то угрожая воротам соперника в его штрафной.

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 3Йоонас Тамм ("Десна" Чернигов).

В отличие от Фаворова Тамм более сосредоточен на обороне. Да, иногда этому эстонскому легионеру не хватает уверенности в себе, при этом заметно старается защитник, от матча к матчу выглядит все увереннее, более того, Тамм уже считается железным игроком основы "Десны". Матч против "Колоса" показал, за счет чего Йоонас завоевал доверие Рябоконя.

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 4Каспарас Дубра (ФК "Александрия").

Жарко становилось в штрафной площади "горожан" после каждой второй атаки "Зари". Дубра стал тем, кто навязывал луганчанам борьбу и не позволил хозяйничать у ворот Панькива. Два мяча пропустили александрийцы, тем не менее, опасных моментов было намного больше, Каспарас потушил несколько настоящих "пожаров" и помог команде отстоять приемлемый результат в игре с очень неудобным соперником.

ПОЛУЗАЩИТА

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 5Юрий Вакулко (СК "Днепр-1").

Несколько раз по ходу игры "олимпийцы" перехватывали инициативу у днепрян, и если бы удалось развить это преимущество, команде Михайленко пришлось бы очень непросто. Вакулко контролировал центр поля и смог выиграть абсолютное большинство силовых единоборств и спорных мячей, а также начинал атаки своей команды.

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 6Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк).

По-настоящему незаменимый футболист "горняков", всегда играет на своем высоком уровне, без единой ошибки. Каштру доверяет Тарасу и в тех случаях, когда на поле выходит полкоманды молодежи. Кто еще поможет им, подстрахует и что-то подскажет? Еще и гол забил Степаненко, своим шансом Тарас умеет пользоваться.

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 7Орест Кузык ("Десна" Чернигов).

Пожалуй, самый активный игрок в матче черниговцев с "Колосом". Поучаствовать в разгроме соперника Орест не смог, но сделал невероятный объем работы, буквально уничтожив оборону коваливцив. В штангу попал Кузык, заработал пенальти, две желтые на нем заработали оппоненты, с десяток опаснейших передач в штрафную отдал хавбек.

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 8Артем Челядин ("Ворскла" Полтава).

Капитан полтавчан в матче со "Львовом" показал себя настоящим лидером команды, забил первый гол, мог забивать еще, не получилось. Но не это главное. Челядин положительно влиял на партнеров, когда было необходимо заводил их, подсказывал и вел вперед. Отменные командные действия и организация "бело-зеленых" во многом заслуга Челядина.

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 9Дмитрий Хомченовский ("Заря" Луганск).

Сложно переоценить гол Хомченовского, когда "бело-черные" проигрывали, однако смогли уйти на перерыв при счете 1:1. Хавбек "Зари" заслужил право называться героем матча, ведь не только сам пробивал по воротам, но и раздавал хорошие передачи. Одной из них должен был воспользоваться Юрченко, тогда результат встречи был бы в пользу команды Скрипника.

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 10Максим Третьяков (ФК "Александрия").

Взрывная скорость, умение выиграть позицию и обострить игру – главные достоинства Третьякова. "Александрия" благодаря активности Максима смогла сдержать наступательные порывы соперника, ведь у "горожан" регулярно проходили острые контратаки. А еще в матче с "Зарей" Третьяков реализовал пенальти, восстановив статус-кво в напряженном противостоянии.

НАПАДЕНИЕ

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 11Карлос Де Пена ("Динамо" Киев).

Во втором тайме вышел на замену Де Пена, когда киевляне без шансов уступали дончанам 0:2. Довольно быстро "Динамо" отыграло два мяча, один из точных ударов на счету легионера "бело-синих". Заметно добавил в креативных действиях Де Пена, регулярно угрожал воротам дончан и помог вернуть интригу в центральный матч тура, правда, и этих усилий оказалось мало.

ТРЕНЕР

Символическая сборная 29-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 12Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов).

На второе место выходит команда Рябоконя, и что особо важно – по делу "Десна" становится главным претендентом на "серебро". Наиболее уверенная победа в туре, с очень непростым соперником, заряженными на результат были черниговцы, выполнив установку тренера на игру. "Играли старательно, показали хорошую скорость и игру в пас", - сказал после матча Рябоконь, и сложно спорить, такая старательность – известный почерк "Десны", которому не могут противостоять соперники.

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В статье: Тарас Степаненко Дмитрий Хомченовский символическая сборная тура Александр Рябоконь Орест Кузык Денис Фаворов Андрей Клищук Каспарс Дубра Юрий Вакулко Максим Третьяков Карлос де Пена Йоонас Тамм Фаворов Хомченовский
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Комментарии (3)
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Juva_07 (UA)
06.07.2020 в 13:20
Редакторы, если вы уж взялись составлять "символические сборные туров", то хоть все матчи посмотрите
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simargl (Чернигов)
06.07.2020 в 12:46
Можно было и Тайсона поставить ))) Тайсон даже на 20 минут это уровень в УПЛ.
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таврия19752009 (симферополь)
06.07.2020 в 12:43
Суда всегда вставляют кого то из Динамо.Даже если Динамо проиграет 10 ;0 всеровно кого то вставят
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