(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Романов

События вчерашнего дня хорошо демонстрируют, как благодаря системе видеоповторов арбитры могут манипулировать результатами. Показывают, что, несмотря на введение технологий, никуда не девается человеческий фактор и именно он, а не машины или роботы, продолжает отыгрывать ключевую роль в судействе тех или иных эпизодов.

Сначала скажем о том, что судьям гораздо легче влиять на ход игры из кабинки ВАР, чем непосредственно на поле. Каждый арбитр в поле – под наблюдением делегатов и наблюдателей, каждый получает после игры оценку своей работы, на каждого из них вызывается давление со стороны футболистов, а также болельщиков, когда они на трибунах. Кабинка ж ВАР – идеальное место для тех, кто мнит себя "серым кардиналом". Особенно если твои подсказки слушает такой арбитр как Екатерина Монзуль, которая априори не способна сопротивляться давлению.

Итак, Виталий Романов... Он хорошо отсудил матч между "Динамо" и "Шахтером" в поле, трижды признавался нашими экспертами лучшим арбитром тура (7-й, 21-й и 25-й). При работе в поле субъективизма он старается не допускать. А вот когда Виталий Романов усаживается перед монитором, то над соблюдением правил игры превалируют симпатии к той или иной команде или же какие-то субъективные интересы.

Два матча – "Мариуполь" - "Ворскла" в полуфинале Кубка Украины и "Заря" - "Александрия" в 29-м туре УПЛ.

В первом из них состоялся вот такой момент между Чурко и Сапайом:

Во втором – вот такой момент между Шасталом и Абу Ханной:

В обоих случаях арбитр в поле не останавливала игру, но в Мариуполе промолчал и Романов, а в Запорожье он обрушил на Монзуль такое давление, что та после рекордно долгого просмотра повторов, нескольких ракурсов и крупного плана все же указала на точку.

Сомневаетесь ли вы, что так же Виталий Романов мог инициировать назначение пенальти в матче "Мариуполь" - "Ворскла"? Или сомневаетесь, что он мог не останавливать игру в этом эпизоде вчерашнего матча?

Решает не техника, решают люди, которые этой техникой управляют.