Объединение тренеров объявило лучшего наставника 29 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 29 тура Премьер-Лиги сезона 2019/20 объявило лучшим коучем наставника черниговской "Десны" Александра Рябоконя.

Его подопечные нанесли разгромное поражение "Колосу" (5:1) и сравнялись по очкам с "Динамо" Киев, сместив команду Михайличенко с 2 места по дополнительным показателям.

Было особое обстоятельство, которое заставляло черниговцев с особой тщательностью готовиться к матчу с "Колосом". В предыдущих матчах с Ковалевкой (в том числе на перволиговом уровне) "Десна" никак не могла их обыграть дома. На своем поле (пусть и в Харькове) даже были катастрофические разгромные поражения - 0:4.

Несмотря на то, что кадровые потери давние, а состав у команды сыгран, он не ставил сверхзадач перед тренерским штабом черниговцев. Единственное изменение в стартовом составе, проведенное Рябоконем, касалась позиции нападающего в оттяжке - Филиппова изменил Хльобаса. Если раньше номинальный правый защитник Конопля использовался на левом краю, то теперь Фаворов без проблем перестроился с места правого защитника налево.

"Десна" эры Рябоконя эффективно реализует схему 4-2-3-1 - одна из самых распространенных в современном футболе. Как творческое переосмысление "бразильской" классики 4-4-2, оно позволяет разнообразить атаку благодаря использованию форварда в оттяжке и сменой зонами вингерами и атакующими полузащитниками. Несмотря на то, насколько большую роль в игре "северян" играет быстрый переход от обороны в атаку, можно сказать, что Александр Дмитриевич нашел такую ​​схему, которая позволяет лучше всего раскрывать потенциал его футболистов.