Скрипник сообщил причину своего решения оставить Богдана Леднев в запасе

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник о прошедшем матче с "Александрией" (2:2) в рамках послематчевой онлайн-конференции.

- Проигрывали по ходу первого тайма, смогли отыграться и выйти вперед. Это позитив. Но не дотерпели. Сыграли 2:2. Это расстроило. В борьбе за второе место потеряли очки. Хотя все знают, насколько трудно нам даются матчи с "Александрией".

Боевая игра. Обе команды играли на победу. Эта ничья настроения не прибавила. Хотелось бы выиграть.

- Подводя итог кратко ...Потеряли два очка или добыли одно?

- Если ты ведешь 2:1 во втором тайме, но завершаешь угру вничью ...Конечно, потеряли.

- В воротах мы увидели голкипера U-21 Диму Мацапуру из-за травмы всех наших других голкиперов.

- Могу сказать только комплименты в адрес Дмитрия. Первая игра для парня, который стоит у нас в дубле. Пенальти - такое дело. В первом мяче больше защитники виноваты. Так что, голкиперу, повторюсь, только большой комплимент. Наши голкиперы восстанавливаются. Надеемся, что кто-то из них в этом чемпионате нам еще поможет.

- Многие были удивлены, ведь на скамье остался Богдан Леднев.

- Мы видим парня каждый день на тренировках. Просто хотели более сыграть дисциплинированно.