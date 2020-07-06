Олимпик из-за травмы потерял форварда. Тренер подытожил поражение от Днепра-1

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал результат матча 29-го тура УПЛ, в котором его команда уступила СК "Днепр-1" со счетом 0:2.

Мы провалили первые 20 минут. Пропустили гол, потом выровняли игру. Создали несколько моментов, но опять была проблема с тем, чтобы забить.

Не хватает мастерства, чтобы убежать, взять игру на себя, реализовать свои моменты. Во втором тайме, считаю, контролировали игру, создавали, но, опять-таки, проблема с забитыми мячами.