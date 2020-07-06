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Олимпик из-за травмы потерял форварда. Тренер подытожил поражение от Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

И дебют Чекотуна

Олимпик из-за травмы потерял форварда. Тренер подытожил поражение от Днепра-1
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал результат матча 29-го тура УПЛ, в котором его команда уступила СК "Днепр-1" со счетом 0:2.

Мы провалили первые 20 минут. Пропустили гол, потом выровняли игру. Создали несколько моментов, но опять была проблема с тем, чтобы забить.

Не хватает мастерства, чтобы убежать, взять игру на себя, реализовать свои моменты. Во втором тайме, считаю, контролировали игру, создавали, но, опять-таки, проблема с забитыми мячами.

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Баланюк, судя по всему, надорвал мышцу. Его обследуют в больнице. Думаю, до конца сезона он выбыл.

Что касается дебюта Андрея Чекотуна, скажу, что парень старался, дважды спас, когда были выходы один на один. Конечно, еще не хватает мастерства, но он молодой, и все у него впереди.

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В статье: Олимпик (Донецк) Денис Баланюк СК Днепр-1 Игорь Климовский Днепр-1 Андрей Чекотун
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Источник:
Олімпік

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