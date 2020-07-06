Гонщики серебряной мечты. Акценты зрителя на играх топ-шестерки

Тур стал самым результативным в верхней шестерке – пять голов за игру, в среднем. И это в жару, и в очередной раз подчеркну, при отсутствии зрителей. Ютящиеся на развалинах часовни в окрестностях стадиона не в счет. Хотя да, справедливости ради, "Десна" открыла счет сразу же после того как откуда-то оттуда раздался вопль: "Почему молчат трибуны???"

С точки зрения интриги тур был однозначно хорош. И пусть он принес довольно предсказуемые результаты, но они привели к уплотнению группы гонщиков за серебряной мечтой.

Динамо – Шахтер 2:3

Десна – Колос 5:1

Заря – Александрия 2:2

Зрелищность. На мой взгляд, наиболее смотрибельным в целом получился черниговский матч. Главным образом, за счет пролетевшего, как ветер, второго тайма. В котором голевых шансов было в достатке у обеих команд. Впрочем, "Заря" с "Александрией" уступили им совсем немного. И здесь тоже больше событий было после перерыва.

Парадокс, но Класичне упомяну здесь в последнюю очередь. Его участники порадовали скорее реализацией голевых моментов. А как по мне, помимо пяти забитых мячей, на это почетное звание мог претендовать лишь промах Цитаишвили с рикошетом, при счете 1:2. С натяжкой можно вспомнить еще два полумомента у Патрика в первом тайме. То есть, средний уровень.

Интрига. В Чернигове можно было сворачивать лавочку уже на 37-й минуте, после второго гола, забитого Фаворовым. Ибо "Десна" скорее сделала счет крупным, нежели "Колос" смог хотя бы "наиграть" на ничью.

В Киеве закончили бал и погасили свечи на 72-й минуте, когда Патрик установил итоговый счет в пользу "Шахтера". Примечательно, что произошло это всего пять минут спустя после того как "Динамо" отыграло два гола. И весьма символично, что этот гол Тайсон организовал первым же своим касанием мяча, едва выйдя на замену. Кошки-мышки… Дальше была тишина.

В Запорожье, в концовке игры, вырвать победу могла уже только "Александрия". Последний и самый яркий полноценный шанс упустил Задерака, на 83-й минуте пробивший в стойку ворот "Зари".

Логика. Если скрупулезно вести счет голевых возможностей в матче, как это делаю я, то трудно будет согласиться с тем, что "Заря" "наиграла" на победу. Но могу сказать, что на момент назначения судьбоносного пенальти это действительно было так. В целом же, счет 2:2 вполне укладывается в канву.

Победа "Десны" не обсуждается, хотя она вполне могла бы выразиться и в цифрах 3:1. Но "Колос" откровенно поплыл в последние полтайма, хоть и парадоксально забил свой гол престижа в эндшпиле.

"Шахтер", как было сказано выше, имел совсем небольшое преимущество в моментах. И игра вполне могла бы завершиться вничью, кабы не превосходство игроков команды Каштру в индивидуальном мастерстве. Они просто забили три из трех, сделав это непринужденно и с приличным запасом. Вот это и была пресловутая победа на классе.

Судейство. Обидели "Зарю" и подставили Монзуль в ее день рождения (уже самим фактом назначения на эту игру, пожалуй). Таким может быть резюме из увиденного в Запорожье.

Начну с того, что не могу назвать бесспорным засчитанный гол Лучкевича, открывшего счет в пользу "Александрии". Повторы на канале "Униан" были традиционно "на высоте" и совершенно не давали возможности убедиться в этом.

На стоп-кадре, сделанном моим приятелем-профи (где центральная линия расположена таки по центру), мы с ним увидели, что игрок александрийцев опережает соперника на полкорпуса. Комментарий моего собеседника был таков: "Вроде "вне игры". Но точно не скажешь, а какие линии нарисуют... Могу только сказать, что лайнсменка в неправильной позиции".

"Пенальти в ворота "Александрии" без вопросов. Но обе арбитрыни сначала синхронно показали в другую сторону".

И, наконец, судьбоносный пенальти в ворота "Зари". "Абу Ханна наступает на ногу. При этом оба держат друг друга за футболку (руку). Эпизод никак не влиял на игру, мяч после удара у вратаря. Мое мнение – это не пенальти". К тому же, в момент исполнения 11-метрового мяч находился не на точке, а ближе к воротам. По-хорошему, удар нужно было перебивать.

Хотя нет, по-хорошему, нужно было изначально контролировать установку мяча. Впрочем, это была характерная деталь для матча, не удавшегося женской бригаде. "И вишенка: в трех ключевых моментах матча, а именно трех голах (!!!) принималось неправильное (по мнению судейской бригады потом) решение. И спасал только ВАР". Без комментариев.

Да, в этот раз у "Зари" действительно отобрали два очка.

Везение. Через шесть минут после ключевого эпизода поединка в Запорожье "Заря" могла и вовсе его проиграть. Спасла штанга, о которой мы уже говорили выше, и в которую угодил мяч после удара Задераки. Так Фортуна малость подсластила горечь от пилюли, прописанной Фемидой.

Личности. А вот на них тур, богатый голами, как по мне, оказался парадоксально бедным.

Почти в равной степени запомнились Кабаев и Кузык – самые активные игроки атаки, каждый из которых заработал по пенальти в ворота соперников. По зрелом размышлении отдам пальму первенства черниговцу Кузыку, который нагнетал регулярнее, и первые два гола "Десны" начинались с его лихой предприимчивости. Третьим же будет Фаворов с его дублем.

Редкий случай: не могу выделить ни одного вратаря. Но вот это, кстати, когда в трех матчах пропускают 15 раз, не удивляет.

Симпатии. Угадайте с трех раз? "Десна", без вариантов. Такое впечатление, что этой календарной весной (которая бурно перешла в лето) она вышла из берегов. Конечно, бывали в жизни огорчения, но общее впечатление – будь здоров! Приятно наблюдать, ей-богу.

Больше других разочаровало "Динамо". Сначала – тем, как безропотно отдало первый тайм вспомогательным силам "Шахтера". Затем – тем, как мало понадобилось, чтобы испортить все впечатление от своего камбэка. Всего-то позвали старшего брата, который дал щелбан по лбу, и все стало чинно-благородно. По-старому. Впрочем, обычное современное "Динамо". Разве нет?

Ну и, невзирая ни на что, отдадим должное "Александрии". Все-таки лишить нынешнюю "Зарю" 11 очков из 12 возможных – дорогого стоит. Так они ее еще и из Кубка выбили! Прямо-таки легендарная "Александрия", неприступная для "Зари". Судейство судейством, но и факты – упрямая вещь.

Таблица. Она будоражит воображение за три тура до финиша. И глядя в нее, особенно остро ощущаешь, какова была цена судейского ляпсуса для "Зари". Которая вместо казавшейся законной поул-позишн оказалась в роли догоняющей. Хотя, по впечатлениям от тура, это место больше подходило для "Динамо".

Да, и хватит уже про Катрусин кинозал, давайте лучше про "кинщика" - того, кто крикнул из ветвей, что, мол, оттудова видней. А за ВАР в этом конкретном матче отвечал господин Романов.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 29 24 3 2 72-22 +50 75 2 Десна 29 17 4 8 55-25 +30 55 3 Динамо 29 17 4 8 60-30 +30 55 4 Заря 29 16 6 7 46-25 +21 54 5 ФК Александрия 29 13 5 11 42-42 0 44 6 Колос 29 9 2 18 31-55 -24 29

Анонсы. "Десна" - "Шахтер". Две лучшие команды на сегодня. Но между ними 20-очковая пропасть. Мотивация Чернигова неизмеримо выше, но справится ли он с сытым львом? Да, и если что вдруг, не сработает ли и здесь синдром старшего брата?

"Александрия" - "Динамо". Очень хотелось бы последовательности со стороны команды Шарана. Чтобы она так же беззаветно рубилась и со столичным фаворитом. Увы, статистика сезона, в котором Киев (такой Киев!) выигрывал у нее все четыре раза, ну никак не бодрит.

"Колос" – "Заря". Если хотим погулять по предместьям Лиги чемпионов, у таких соперников нужно выигрывать на классе. Элементарно брать очки. Особенно в теперешней ситуации. И не оглядываться на судей, а что делать?

Короче, если все закончится банально-предсказуемо, "Динамо" опять возглавит серебряную гонку. Так или иначе, спасибо всем, что она у нас сегодня есть – гонщикам серебряной мечты.