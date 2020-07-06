Заря продолжает упускать выигрышные матчи. О чём говорить после 29 тура УПЛ

Тур имени молодых вратарей. Не впечатлил, к сожалению, никто

Главный слоган 29-го тура - "молодых на ворота". Сразу в четырех матчах из пяти зрители наблюдали игру юных голкиперов, которым тренера доверили провести по 90 минут (для трех - это был дебют). Средний возраст молодой четверки - 17,7 лет. В пятницу против "Львова" вышел Исенко, в субботу - перспективный страж "Шахтера" Трубин, а в воскресный день дебютировали Мацапура и Чекотун. Сыграли они примерно одинаково, не выручив, где нужно и пропустив по два мяча каждый.

Первые трое допустили практически идентичные ошибки, которые приводили к забитым голам в их ворота. Анатолий, Павел и Дмитрий, скорее всего, в силу юности и неопытности, покидали свои владения и в решающий момент застывали в полупозиции. По итогу, первым двум был отправлен элегантный парашют, а Мацапура не помешал Безбородько сделать голевую передачу. Чекотун из "Олимпика" не привозил, там больше "отличилась" защита донецкого клуба.

Забрасывать голкиперов камнями не нужно, ошибаются даже лучшие. Все мы помним, как Шовковский в 99-м пропускал с центра поля, а Пятов отбивал мяч в свои ворота в финале кубка УЕФА. Вопрос в том, готовы ли вратари учиться на своих ошибках, а наставники направлять подопечных в правильную сторону. Также важно психологического равновесия, ведь, как минимум на Трубина, критики после матча вылилось очень много. Георгий Грошев

"Ворскла" показывает работу клубной школы

Еще полгода назад судьба "Ворсклы" висела на волоске. У полтавчан были проблемы как с финансированием, так и с организацией игры. Но после матча со "Львовом", когда Максимов решил выставить на матч УПЛ полностью молодежный состав, можно уверенно утверждать – будущее у "Ворсклы" есть.

18-летние парни ни в чем не уступали более опытным львовянам, многие игроки команды-соперницы выступали в разных чемпионатах, казались более опытными и сыгранными. При этом "бело-зеленые" за счет самоотдачи компенсировали отсутствие опыта, показали желание и талант, добыв результат. Пока рано отмечать этих игроков по фамилиям, однако многих из них можно смело брать в первую команду. Без сомнений Максимов и Косовский имеют план привлечения молодежи к матчам Премьер-лиги, как показал 29-й тур, каши они не испортят. Андрей Алфимов

Что Рябоконь животворящий делает! Кузык разорвал "Колос"

Похоже, у нас в чемпионате нарисовался еще один украинский вингер, способный втоптать в газон оппонентов! То, что сделал Орест Кузык с правым флангом обороны "Колоса" - после такого только жениться остается. Обыгрывал, как хотел; обострял, когда хотел; то, что закончил без результативных действий - чистое невезение. Хотя и тут Transfermarkt не согласится - там заработанные пенальти засчитывают за ассисты.

Кузык выделялся настойчивостью и резкостью еще совсем юным парнем в "Говерле". А сейчас подтянул качество. Его обводки стали эффективнее, он лучше оценивает ситуацию и заигрывает партнеров. По всему видно, что много работает - и это комплимент как игроку, так и тренерскому штабу Александра Рябоконя, у которого не только Орест, но и вообще весь состав добавляет по ходу сезона. Филиппов, Картушов, Фаворов - это сплошь завсегдатаи Первой лиги, а сегодня они уверенные топы в УПЛ. Блестящая работа тренеров. Роман Синчук

"Заря" продолжает упускать выигрышные матчи

Следует начать с главного - затрагивать вопрос справедливости назначения второго пенальти мы не будем. Эксперты уже высказались, и дополнять их смысла нет. Важно другое - "Заря" больше соперника наиграла на победу, но уже в который раз проглядываются психологические проблемы луганчан.

При счете 2:1 они закрыли "Александрию" в их штрафной и обязаны были уже тогда снимать все вопросы, забив один-два гола. Сделай они это, разговоры о пенальти отошли бы на второй план. Но "Заря" вновь упускает три очка там, где без этого можно было бы обойтись. Они проиграли "Десне" в начале весны, когда практически весь первый тайм имели численное преимущество. Они не смогли забить "Львову", нанеся за игру 13 ударов по воротам. Даже в последнем матче с "Динамо" луганчане час игрового времени переигрывали соперника, но второй гол так и не случился (перекладина еще долго будет сниться Юрченко).

Вот из-за таких потерь команда Скрипника недосчиталась очков, которые ой как были нужны. Впереди три матча, которые, не без пафоса будет сказано, важнейшие для "Зари". Для них ничего не изменилось - три победы позволят им получить серебро. Но если наставник не устранит проблемы в команде и они продолжат упускать выигрышные матчи, то со вторым местом можно будет проститься. Соперники не дремлют и за ошибки наказывают. Георгий Грошев

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Реализация - главная проблема нижней шестёрки

"Днепр-1" очень уверенно разобрался с "Олимпиком", забив по голу в каждом из таймов. Но здесь уместно говорить, что в воротах дончан могло побывать значительно больше мячей: как минимум ещё три. Да и подопечные Игоря Климовского могли не покидать поле с сухарём, а хотя бы однажды огорчить Клищука.

Днепряне чуть лучше распоряжаются своими моментами на протяжении сезона, поэтому логично возглавляют таблицу "Группы выбывания". Также с этим более-менее обстоят дела у "Ворсклы" и "Мариуполя". В то время как "Олимпик", "Львов" и умирающие "Карпаты" просто катастрофически распоряжаются своими немногими возможностями у чужих ворот, которых и так, в общем-то, не много.

Да и в целом, нижнюю группу команд не помешало бы разделить ещё на две подгруппы: одна - борцы за плей-офф, вторая - просто выживающие. Потому как за играми трёх худших коллективов лиги без слёз смотреть невозможно. Александр Рыженко

Резерв "Шахтёра" может не только доигрывать текущий чемпионат, но и бороться за чемпионство в следующем

Заявление несколько громкое, но имеет право на жизнь. Трубин, Бондарь, Витао, Бондаренко, Пихалёнок, Соломон - это уже половина команды. В будущем хотелось бы добавить к этому списку Сикана и Вакулу. Пускай им пока не хватает стабильности, но из верхней шестёрки ей никто не может похвастаться. А если разбавлять эту молодёжь игроками основы, то первое место точно никуда от "горняков" не уйдёт.

Состав может получиться очень "украинским", что не может не радовать. Но по факту вновь будет преобладать бразильский вектор, оставив большинство из этой шестёрки ходить по арендам. Артём Бабич

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