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Алан Патрик или Денис Фаворов? УПЛ назвала лучшего игрока 29 тура

Премьер-лига
(1 голосов)

10 экспертов

Алан Патрик или Денис Фаворов? УПЛ назвала лучшего игрока 29 тура
Новина українською

Экспертный совет Украинской Премьер-Лиги определил самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 29-го тура.

По итогам голосования победу одержал капитан "Десны" Денис Фаворов, опередивший полузащитника "Шахтера" Алана Патрика.

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В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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В статье: Алан Патрик УПЛ Денис Фаворов
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Источник:
УПЛ

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