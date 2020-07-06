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Алан Патрик или Денис Фаворов? УПЛ назвала лучшего игрока 29 тура
10 экспертов
Экспертный совет Украинской Премьер-Лиги определил самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 29-го тура.
По итогам голосования победу одержал капитан "Десны" Денис Фаворов, опередивший полузащитника "Шахтера" Алана Патрика.
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В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
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Источник:УПЛ
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