Смалийчук: 90% болельщиков Карпат подтвердят, что лучше начать с нуля

Президент "Карпат" Олег Смалийчук в эфире ТК Футбол рассказал о нынешней ситуации в команде которая уже в ближайшее время должна быть сняты с чемпионата из-за двух неявок на матчи.

"За сколько я приобрел "Карпаты"? Это конфиденциальная информация. Касаемо того, как удалось договориться с Дыминским. Он также верит, что я тот человек, который сможет вывести клуб на другой уровень. То, что для Дыминского "Карпаты" стали чемоданом без ручки, не означает, что он не любит этот клуб или не переживает за него. Я своей работой доказал, что могу быть нужным этому клубу. Я человек "Карпат", я работаю на "Карпаты". И этот клуб – это не игрушка в руках олигархов.

Моя идея – построить клуб, который не будет принадлежать одному собственнику. Не должно быть собственника, который после одной плохой игры может легко уволить половину команды или выставить всех на трансфер. Последние 10 лет "Карпаты" были заложниками отношений между двумя собственниками, поэтому это – не мой путь. "Карпаты" будут принадлежать простым болельщикам.

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Я бы хотел договориться с Коломойским о сумме, которая ему необходима. "Карпаты" полностью принадлежали бы львовянам. Перед тем, как закрыть окончательно вопрос с Дыминским, я выходил на людей из окружения Игоря Коломойского, спрашивал, будет ли им интересно встретиться и обсудить вопрос "Карпат". Встречу мне подтвердили.

Между собственниками длится процесс знакомства. Возможно, Игорь Валерьевич не знаком с моей тактикой, может, недооценил характер. На момент выезда команды в Мариуполь такой суммы на счету клуба не было. Возможно, это вина двух совладельцев. Как моя, так и Игоря Коломойского.

Я предупреждал, что у нас будут кардинальные и радикальные изменения. Поэтому, в принципе, если пройтись по Львову и спросить простых болельщиков, то 90% подтвердят, что лучше нам начать с нуля и перестать быть заложником ситуации, когда два совладельца между собой даже не общаются. "Карпаты" не должны зависеть от финансового или эмоционального состояния кого-то. "Карпаты" выше любой личности", - сказал Смалийчук.