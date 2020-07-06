Талант, не подкрепленный трудом. Карьера Коноплянки: триумф или провал? ВИДЕО

В последнем в сезоне 2019/20 матче между Динамо и Шахтером Евгений Коноплянка отметился голом в своем фирменном стиле - смещение с фланга и неотразимый удар. Кажется, все замечательно: Евгений играет за гегемона УПЛ и забивает в ворота принципиального соперника. Сейчас ему 30 - впереди еще как минимум 2-3 сезона игры на высоком уровне. Но это тот возраст, когда можно подводить промежуточные итоги. А какие они для Евгения – наверное, самого популярного украинского футболиста 2010-х годов? Канал UA-Футбол попытается разобраться в новом видео сюжете.