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Талант, не подкрепленный трудом. Карьера Коноплянки: триумф или провал? ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Евгений дарит эмоции, но не только положительные

Талант, не подкрепленный трудом. Карьера Коноплянки: триумф или провал? ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В последнем в сезоне 2019/20 матче между Динамо и Шахтером Евгений Коноплянка отметился голом в своем фирменном стиле - смещение с фланга и неотразимый удар. Кажется, все замечательно: Евгений играет за гегемона УПЛ и забивает в ворота принципиального соперника. Сейчас ему 30 - впереди еще как минимум 2-3 сезона игры на высоком уровне. Но это тот возраст, когда можно подводить промежуточные итоги. А какие они для Евгения – наверное, самого популярного украинского футболиста 2010-х годов? Канал UA-Футбол попытается разобраться в новом видео сюжете.

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В статье: Евгений Коноплянка канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
06.07.2020 в 19:32
дорогой автор статьи а ты в своей жизни делал что нибудь важнее чем обливать грязью одного из ведущих наших футболистов
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+1
0
10 (Феодосия)
06.07.2020 в 19:43
Не ошибается тот, кто ничего не делает... может стоило оставаться в Украине после Днепра... всё равно молодец, что попробовал...
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0
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