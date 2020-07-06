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Заря возмущена судейством и предлагает возобновить практику приглашения европейских судей

Премьер-лига
(11 голосов)

Судейство в матчах Зари действительно резонансное

Заря возмущена судейством и предлагает возобновить практику приглашения европейских судей
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Луганская "Заря" опубликовала официальное заявление, в котором луганчане высказывают свое недоумение судейством в последних матчах команды. Более того, "Заря" предлагает ввести практику приглашения зарубежных судей.

Приводим заявление "Зари" в полном объеме.

"В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб "Заря" страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса.

Прослеживается данная тематика далеко ни в одной встрече. Накал страстей и борьба за второе место дают о себе знать. В первую очередь, в отношении к одному из старейших клубов страны со стороны арбитров. И сегодня на этой теме нужно остановиться подробно, а не молчать.

Воду лить не будем, перейдём сразу к фактам. Начнём с того матча, о котором мысли ещё совершенно свежи. В 29-м туре "Заря" сыграла в Запорожье на "Славутич-Арене" с "Александрией". Судила нас Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР был Виталий Романов.

"Заря" вела в счёте 2:1. 76-я минута. В ворота луганской команды назначается притянутый за уши 11-метровый удар. Причём, арбитр встречи не усмотрела в этом эпизоде никакого нарушения. Но после пятиминутного просмотра ВАР принимается решение наказать Джоеля Абу Ханну жёлтой карточкой, а в ворота "Зари" поставить пенальти. Причём, самое интересное, сам Абу Ханна не имел никакого контакта с мячом и игрок "Александрии" Шастал, находившийся рядом с ним, тоже. Отдельно стоит отметить, что футболист "Александрии" вообще находился в положении вне игры. Арбитр на этот эпизод принципиально не обратила внимания. Два, подчеркнём, два неправильных решения рефери в одном эпизоде. Итог, пенальти реализовал Третьяков. Матч завершился 2:2. Для нас это – потеря двух очков.

Кто-то скажет, что один пример – не показатель. Согласны. Берём тот же матч с "Александрией" несколькими турами ранее. 24 тур. Стадион "Ника" в Александрии. Арбитр – Евгений Арановский, который вкупе с теперь уже отстранённым Николаем Балакиным просто "не увидели" два явных 11-метровых в ворота александрийской команды. 43-я минута. Мирошниченко фолит против Кабаева – никакой реакции со стороны судей. 82-я минута. Банада сносит Громова. И снова ничего. И никакой ВАР не помогает. Зато вспоминаем "картинное" падение Банады в нашей штрафной на 90+4 минуте и пенальти в ворота "Зари" назначается незамедлительно. Итог – 1:0 победа "Александрии". Для нас это – потеря трёх очков.

Идём дальше. 26 тур и игра против "Динамо". Теперь арбитр встречи – Николай Балакин, а на ВАРе – Сергей Бойко. На 15-й минуте киевлянин Попов сыграл рукой в своей штрафной площади, но повода для назначения 11-метрового арбитр не видит. 28-я минута – Кендзьора грубейшим образом играет против Михайличенко и ограничивается лишь жёлтой карточкой. И, опять же, после просмотра ВАР, когда есть возможность провести полный анализ ситуации. Игра заканчивается поражением "Зари" 1:3. Для нас это – потеря трёх очков. Ошибки Балакина после этой игры были признаны, как экспертами, так и компетентными органами, вследствие чего арбитр был отстранён от судейства.

Не стоит забывать и об эпизоде в 22-м туре, а именно о прямой красной карточке Максиму Лунёву за столкновение с игроком "Десны" Мостовым. Обычный, ординарный случай, коих на футбольных матчах тысячи. И снова арбитр Катя Монзуль. И снова ВАР. И снова просмотры. И в обычном бы, казалось, эпизоде, когда наш игрок сыграл чётко в мяч и это всё было зафиксировано на видео, мы получаем прямую красную карточку. Итог – победа "Десны" 1:0, а у нас снова минус три очка.

За основу взяты лишь четыре матча, моменты в которых были просто вопиющими. И, на секунду, это десять потерянных очков. Набери их "Заря" и неизвестно, была бы сейчас вообще борьба за второе место.

Наше мнение не единолично. Сейчас все специалисты, телевизионные ведущие и эксперты высказываются в неправильности и нелогичных принятых судейских решений относительно "Зари". Вчера, к примеру, известный ведущий Игорь Цыганик в программе "ПроФутбол" был возмущён уровнем судейства в матче "Заря" - "Александрия". А экс-арбитр Сергей Шебек, который регулярно даёт оценку нынешним судьям подверг жёсткой критике судейство во вчерашнем матче, назвав пару Монзуль-Романов "вредителями украинского футбола".

Отдельно остановимся по назначению арбитров ВАР. Сейчас "Заря" является чемпионом по играм с назначенной системой ВАР. Её-то в украинский чемпионат внедрили, но пользоваться ей так и не научились. Повторы арбитры у нас смотрят по пять минут (так было во вчерашнем матче с "Александрией", когда Екатерина Монзуль отсматривала эпизод со вторым пенальти). После просмотра системы ВАР принимаются абсолютно нелогичные решения. Опять же, как в эпизоде игры 29-го тура с "Александрией" слышна реплика Екатерины Монзуль о том, что она не видит оснований для назначения 11-метрового удара на 76-й минуте за фол Абу Ханны, однако после просмотра ВАР назначается абсолютно нелогичный 11-метровый.

Кроме того, арбитров, которые обучены работать с этой самой системой ВАР, можно перебрать по пальцам. Это Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Евгений Арановский, Сергей Бойко и Николай Балакин. Вот, собственно, и все кандидатуры. Последний отстранён. Арановский и Бойко – киевляне.

Поэтому, когда на наш следующий матч с "Колосом" опять будет назначена условная Екатерина Монзуль или Виталий Романов это уже никого не удивит. А вот закончится ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Этот вопрос остаётся риторическим.

В завершение скажем, что если мы кому-то стоим поперёк горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы ещё раз подчеркнём, что "Заря" играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их хотя бы поделиться опытом", - сказанов заявлении "Зари".

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (22)
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ascent (Луксор)
06.07.2020 в 20:52
Если бы так судили против Динамо, где бы оно сейчас было???
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+2
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.07.2020 в 20:53
Було б и на другому місці. Гра першого кола у Запоріжжі, і незарахований гол Де Пени.
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+3
-3
prostors (Вольногорск)
06.07.2020 в 20:47
Юрченко: Я вообще не видел, трогали его в том эпизоде или нет. Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко не согласен с решением арбитра Екатерины Монзуль, которая, несколько раз просмотрев эпизод, назначила пенальти в ворота луганской команды.
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+1
-1
prostors (Вольногорск)
06.07.2020 в 20:33
А Джоел Абу Ханн 10 метров висел на футболке игрока Александрии.Он не давал ему стартануть. А не держал бы было бы вне игры и мы бы это не обсуждали. Задержка игрока это нарушение? А за нарушение в штрафной что дают шоколадку или 11 метров? Там игрок вообще мог травму получить врезавшись в штангу.
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+1
-4
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ШашлычОк (Черкассы)
06.07.2020 в 20:26
слова зари а запашок то кротовский .....
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+2
-4
Григорий Листопадов
06.07.2020 в 20:21
И ещё. Ребята,слабоваты ВЫ до 2-го места в УПЛ и до ЛЧ.Тренеруйтесь и оно вам воздастся.
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0
-5
Григорий Листопадов
06.07.2020 в 20:18
У Юрия Вернидуба судьи обижали "Зарю" всегда в матче с Шахтером.Кто был против Шахтера, с тем Рафаилов целовался в засос,особенно с ДК.А что же сейчас случилось?Если откровенно,вы пробили липовый пенальти и получили такой же в ответ.Будьте всегда здоровы!
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+2
-5
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tolina-ystas (Краматорск)
06.07.2020 в 19:50
Причина такого положения в отношении Зари совершенно очевидна.Кияны считают Зарю серьёзным соперником в борьбе за 2 место а игровое преимущество динамо невозможно заметить даже сильно этого желая.Поэтому включены другие важели для решения этой задачи.Десна пока на полном серьёзе не воспринимается поэтому сильно пока не пострадала.
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+6
-4
Liverpool 333 (Кировоград )
06.07.2020 в 19:41
Всё по делу и то что Зорю топят это факт. С такими судьями как у нас лучше для клубов сделать выбор кто хочет пусть оплачивает и приглашает зарубежного арбитра
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+6
-2
krakow (Херсон)
06.07.2020 в 19:32
Кипишь,как операция прикрытия. Разводняк,скажем мягко, наивных болел,которые должны уверовать,что "Заря" борется за "серебро". Спешу успокоить фанов "Динамо". Вы - вторые."Глупая" "Десна",лезет не по чину.Но,ее быстро угомонят тем же "судейским беспределом".Для этого, "Заря" и подняла волну.
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+2
-4
prostors (Вольногорск)
06.07.2020 в 20:43
А это ты зря.Пусть Заря и Десна поделят 2-3 места ,а Динамо займет 4 место. Пусть знают что так играть нельзя и не позорят некогда ВЕЛИКИЙ клуб. Но для этого Заря, Колос, Александрия должны забрать очки в личных встречах с Динамо.
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+3
-2
krakow (Херсон)
06.07.2020 в 21:13
Ты серьезно считаешь,что в нашем украинском футболе,который по понятиям,за друге мiсце точиться справжня боротьба? Все будет согласно расписанию...Насчет судейства.Та, забивать надо больше.Один эпизод,и хай на весь мир.Не было у Монзуль умысла.Это очевидно.Тетка банально перепонтовалась на свой день рождения.Поймала звезду и включила мнимую принципиальность,вместо простого решения.
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
06.07.2020 в 19:16
Цікаво для яких же клубів стоїть Заря, цей сраний суперклуб. Одні вони тільки чесні. Утому ж маьтчі Десна Заря монзуль показала червону карточку Гуцуляку ні за що Не потрібно валини з хворої голови на здорову. І не відомо де була б Зоря, якщо б судді судили по правилам і грали проти Зарі. А те що Монзуль дуб дубом у суддівстві чоловічого футболу це факт. Але ж кротолюби її постійно захищають. Але в окремих матчах Зорі вони вже типу нападають на Монзуль, але коли грає Динамо і судить Монзуль, тут вони вже за Монзуль. Де логіка?.
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+3
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.07.2020 в 19:09
Заря аргументированно описала то,о чем знают все-Зарю топят в пользу ДК.
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+6
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.07.2020 в 20:51
Ну так вони ж нещодавно з тріском програли у очній зустрічі, он 15 го гратимуть у Києві хай доводять, а не скулять як проститутки.
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0
-2
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beatles (Крижопіль)
06.07.2020 в 18:28
А жаль! Достаточно симпатичная команда получилась, но вот эти сопли...зачем? Естественно, когда бегун не финиширует первым ему мешает и ветер, и яйца, и солнце светит в глаз, и соперники дышут... забивайте как десна - по 5 мячей и спорить будет не о чем! Тьфу!
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+6
-9
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Инспектор ( )
06.07.2020 в 18:41
Ты что, слепой?
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+7
-5
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
06.07.2020 в 18:27
Я знаю, кто будет Против. Динама.. Так она и без медалей и без еврокубков может остаться..
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+7
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.07.2020 в 20:51
Цілком може без медалей: бо останні 2 зустрічі з ДК та Десною.
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0
0
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pofig 50 (Олександрія)
06.07.2020 в 18:03
Як же вже дістала блдь ця грьобана Зоря..У футбол треба грати а не тут патякати..На Нікє був поштовх в спину Банади був,у чому питання..Вчора як тільки Вантух отримав передачу ще до удару Шастал пішов відкриватись на передачу і був прифачений Абуханом за футболку як показав ВАР..
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+4
-8
sergei2020 (Черновцы)
06.07.2020 в 18:27
Ти ДІБІЛОІД!!! Тебе мама придавила коли родила!!! Очі відкрий! Як вже дістала ця грьобана олександрія!!!!!!! Сама не грає тільки пеналь чекає!!!!
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+8
-5
Kela (Одесса)
06.07.2020 в 18:02
хорошая идея, а Катя пуская на море позагорает, в маске естественно, карантин как никак
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+5
-3


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