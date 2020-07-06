  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В УПЛ обсуждают создание собственного телеканала
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УПЛ обсуждают создание собственного телеканала

Премьер-лига
(5 голосов)

Хотят увеличить прибыль клубов и создать конкуренцию двум трансляторам

В УПЛ обсуждают создание собственного телеканала
Новина українською

В украинской Премьер-лиге обсуждается возможность создания собственного телеканала.

Его рабочее название UPL.tv. Планируется, что телеканал будет показывать либо все матчи чемпионата, либо его часть.

Ожидается, что телеканал станет дочерним предприятием УПЛ, а его руководство будет выбираться голосованием клубов.

Цель создания такого телеканала – увеличить прибыль клубов от телетрансляций через создание конкуренции двум действующим телетрансляторам – телеканалам "Футбол" и медиахолдингу "1+1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Liverpool 333 (Кировоград )
06.07.2020 в 19:43
Хорошая идея
Ответить
0
0
prostors (Вольногорск)
06.07.2020 в 19:29
Найти бы еще хороших комментаторов, которые разбираются в футболе по тому что этот бред просто слушать невозможно.Обсуждают что угодно только не то что происходит на поле.
Ответить
+2
0
octavi4 (Warszawa)
06.07.2020 в 19:24
Ещё добавьте подписку и просмотр через интернет из других стран и вообще круть будет
Ответить
+1
0
avatar
genpet (Николаев)
06.07.2020 в 18:58
Давно пора. Уровень зрительского интереса к футболу стремительно падает, так как его попросту негде смотреть
Ответить
+2
0
royalstas (Вінниця)
06.07.2020 в 18:22
Гарна ідея можна показувати упл та першу лігу створювати додатковий контент залучати блогерів або навіть співпрацювати з ними показуючи їхні шоу.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...