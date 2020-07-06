Премьер-лига
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В УПЛ обсуждают создание собственного телеканала
Хотят увеличить прибыль клубов и создать конкуренцию двум трансляторам
В украинской Премьер-лиге обсуждается возможность создания собственного телеканала.
Его рабочее название UPL.tv. Планируется, что телеканал будет показывать либо все матчи чемпионата, либо его часть.
Ожидается, что телеканал станет дочерним предприятием УПЛ, а его руководство будет выбираться голосованием клубов.
Цель создания такого телеканала – увеличить прибыль клубов от телетрансляций через создание конкуренции двум действующим телетрансляторам – телеканалам "Футбол" и медиахолдингу "1+1".
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Источник:Трибуна
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Комментарии (5)
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Liverpool 333 (Кировоград )
06.07.2020 в 19:43
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prostors (Вольногорск)
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octavi4 (Warszawa)
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genpet (Николаев)
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royalstas (Вінниця)
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