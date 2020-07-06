Лучи: В эпизоде с пенальти в ворота Зари нет офсайда. Эксперты только чешут языком для скандальных ситуаций

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал решение Екатерины Монзуль в 29-м туре УПЛ "Заря" – "Александрия" поставить пенальти в ворота хозяев после просмотра ВАР.

"Там нет офсайда – мяч находится перед игроками. Читайте правило №11 о положении вне игры.

Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов. Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций", – сказал Лучи.

Отметим, что в 11 пункте официальных правил о положении "вне игры" сказано, что офсайд фиксируется, когда какая-либо часть головы, корпуса или ноги игрока находится ближе к линии ворот команды соперника, чем мяч и предпоследний игрок команды соперника. В данное определение не включаются руки.