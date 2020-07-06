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Лучи: В эпизоде с пенальти в ворота Зари нет офсайда. Эксперты только чешут языком для скандальных ситуаций

Премьер-лига
(3 голосов)

Глава комитета арбитров УАФ говорит, что эксперты не знают правил

Лучи: В эпизоде с пенальти в ворота Зари нет офсайда. Эксперты только чешут языком для скандальных ситуаций
Новина українською

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал решение Екатерины Монзуль в 29-м туре УПЛ "Заря" – "Александрия" поставить пенальти в ворота хозяев после просмотра ВАР.

"Там нет офсайда – мяч находится перед игроками. Читайте правило №11 о положении вне игры.

Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов. Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций", – сказал Лучи.

Отметим, что в 11 пункте официальных правил о положении "вне игры" сказано, что офсайд фиксируется, когда какая-либо часть головы, корпуса или ноги игрока находится ближе к линии ворот команды соперника, чем мяч и предпоследний игрок команды соперника. В данное определение не включаются руки.

Лучи: В эпизоде с пенальти в ворота Зари нет офсайда. Эксперты только чешут языком для скандальных ситуаций - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Лучано Лучи Екатерина Монзуль
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Источник:
football.ua

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Комментарии (33)
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winter (Berlin)
06.07.2020 в 19:37
А чому ми беремо голів комітету арбітрів з Італії ? З топ країн ЄС, Італія найкорумпованіша країна. То Коліна, то Луччі нащо нам така кара ? В УЕФА і ФІФА те саме, Інфанітно, Маркеті, той же Коліна. Чому ви не запрошуєте шведів, норвежців, датчан, німців, голандців ?Самі по вуха в корупції і беремо такого самого з італії, щоб простіше було працювати ???
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+2
0
Термит (Киев)
06.07.2020 в 19:24
Это классический прием, называется "смещение фокуса". Причем тут офсайд? Почему ни слова не сказано о правомерности пенальти? Потому, что очевидно левый. Высосан из пальца (21-го). А так за офсайд поговорили, и типа все правильно,
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+5
0
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:19
Какой был фол??? Пусть озвучат оф версию!!!
Ответить
+4
0
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:25
Если за удар по ноге, то стоп-кадр подтверждает невиновность! При чем тут пенальти тогда!
Ответить
+3
0
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:09
Доли секунды решают всё, можно и вне игры оправдать!
Ответить
+2
-2
Лекарь (село Дарница)
06.07.2020 в 19:10
Так и есть, доли секунды решают всё. И вне игры там нет.
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:14
Да даже на этом кадре вне игры есть! Удар был на светло салатом отрезке поля, когда другой игрок уже был на белой линии, а нога подающего по инерции продвинулась вперед!
+5
0
Лекарь (село Дарница)
06.07.2020 в 19:16
Я вам так скажу, я не слепой. И останусь при своем мнении. А вы можете дальше считать ступаров и шебеков за истину в последней инстанции.
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:18
Раз вы остаетесь при своём мнении, тогда скажите какой фол был зафиксирован при назначении пенальти???
+5
0
Лекарь (село Дарница)
06.07.2020 в 19:19
Я не обсуждаю фол, я обсуждаю то, что сказал пан Лучи. А он сказал всё по делу. Еще вопросы?
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:20
Только один: если пенальти за то, что игрок Зари ударил по ногам игрока Александрии, то посмотрите на ноги игроков во время стоп-кадра!
+3
0
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:22
И где прорисовка линий???
+4
-1
prostors (Вольногорск)
06.07.2020 в 19:20
Ответить
0
0
winter (Berlin)
06.07.2020 в 19:06
Викиньте цього Лучі з України
Ответить
+7
-1
Лекарь (село Дарница)
06.07.2020 в 19:11
И это пишет поцык из Берлина)
Ответить
0
-4
winter (Berlin)
06.07.2020 в 19:13
я там і тут )))
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
06.07.2020 в 19:21
Во время карантина? Не верю.
0
-1
winter (Berlin)
06.07.2020 в 19:23
ну зараз я в ua
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:05
В статье "Почему так не любят Зарю? " стоп кадр другой
Ответить
+2
-2
Лекарь (село Дарница)
06.07.2020 в 19:09
Здесь приведен официальный стоп-кадр, на нем есть момент удара. Как видим, вне игры здесь нет. В статье, которую вы упоминаете, есть замах для удара, а не сам контакт ноги с мячом, поэтому в статье - глупость.
Ответить
+1
-6
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:16
Пусть покажут мяч на ноге, а не в отрыве!
+5
0
Лекарь (село Дарница)
06.07.2020 в 19:18
А в статье, которой вы слепо верите, есть такой стоп-кадр? В статье вообще замах представили и обсуждают оффсайд. В общем, счастливо оставаться слепым.
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 19:04
Так даже на этом снимке ВНЕ ИГРЫ!
Ответить
+5
-2
avatar
Romerik (YNWA)
06.07.2020 в 19:03
Я бачу макаронник взагалі не дружив з елементарною геометрією...
Ответить
+3
-1
VictorVG (Белая Церковь)
06.07.2020 в 18:49
причём здесь вне игры , за что пенальти
Ответить
+3
-1
avatar
Инспектор ( )
06.07.2020 в 18:45
Что хорошего принесли макаронники в наш футбол? Может кто знает?
Ответить
+7
0
avatar
beatles (Крижопіль)
06.07.2020 в 18:31
"...Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов..." (с) странно, а говорят только арбитры плохие, а вот игроки и эхсперды - лучшие!
Ответить
+1
-4
ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
06.07.2020 в 18:30
Нужно выгораживать, а то ж скоро ВАРваров не останется, все в первой лиге окажутся с таким судейством...
Ответить
+2
-1
Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 18:25
Да, вне игры нет. В этом разобрались. Давайте дальше.
Ответить
+2
-7
winter (Berlin)
06.07.2020 в 19:05
там оффсайд, а скріншот потрібно на 1 кадр назад
Ответить
+4
-2
Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 19:11
Кадр назад? Ну тоді ще два кадра назад, там взагалі атак Зорі)))
Ответить
+1
-3
winter (Berlin)
06.07.2020 в 19:16
так ні в одному чемпіонаті стопкадри не робляться, тут він зроблений так навмисно, бо так комусь було вигідно у кабінці ВАР. Стопкадр робиться в момент дотику, а тут мяч уже в польоті
+2
0
Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 19:48
Так мова йде , що люди дивляться на рахунок затримки за футболку. А пенальті призначений за ніби то удар по нозі. Він і справді був. Але ....
0
0


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