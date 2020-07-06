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Лучи: В эпизоде с пенальти в ворота Зари нет офсайда. Эксперты только чешут языком для скандальных ситуаций
Глава комитета арбитров УАФ говорит, что эксперты не знают правил
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал решение Екатерины Монзуль в 29-м туре УПЛ "Заря" – "Александрия" поставить пенальти в ворота хозяев после просмотра ВАР.
"Там нет офсайда – мяч находится перед игроками. Читайте правило №11 о положении вне игры.
Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов. Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций", – сказал Лучи.
Отметим, что в 11 пункте официальных правил о положении "вне игры" сказано, что офсайд фиксируется, когда какая-либо часть головы, корпуса или ноги игрока находится ближе к линии ворот команды соперника, чем мяч и предпоследний игрок команды соперника. В данное определение не включаются руки.
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