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Смалийчук - Козловскому: Ребята, занимайтесь своим клубом

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Смалийчук считает, что Рух пиарится на Каярпатах

Смалийчук - Козловскому: Ребята, занимайтесь своим клубом
Новина українською

Президент "Карпат" Олег Смалийчук в эфире ТК Футбол рассказал о скандале с "Рухом".

"Касаемо истории с "Рухом". Моя позиция была четкая: ребята, у нас есть два совладельца, мы между собой разберемся. Это наши проблемы. А вас прошу: не пиарьтесь на наших проблемах. Особенно, два раза, я попросил футбольный клуб "Рух". Не прошло и 24 часа, как вылетает чувак с камерами, который заявляет, что он добрый и всех спасет. Это больше длиться не может. Где вы такое видели, чтобы президент одного клуба выписывали блоги про другой клуб, ток-шоу делал и так далее? Я не политик, не умею пиариться и не хочу ни с кем воевать или ссориться. Единственное, о чем я прошу: ребята, занимайтесь своим клубом. А если у вас все так хорошо и гладко, нечем заняться, я найду, чем вас отвлечь. Я никого не троллил, но если у клуба есть проблемы и также угрожает дисквалификация, то давайте поможем меньшему брату.

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Кополовец? Я его вообще не знаю. Думаю, даже те, кто его знает, после такого поступка даже не захотят знать, кто это. Гриша говорил, что они общаются с Коломойским. Я далек от теорий заговора, не знаю, была ли это личная инициатива Гриши, или же по договоренности с Игорем Валерьевичем. Тут не мне судить об этом. Я только вижу поступки и делаю выводы по ним. Поступок со стороны "Руха" был неэтичным", - сказал Смалийчук.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский Олег Смалийчук
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
06.07.2020 в 19:32
з таким ідіотом президентом не те шо в УПЛ, в чемпіонаті області карпати будуть боротися за виживання. Неадекват.
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