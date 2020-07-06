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"Цыганык неоднократно отмечал, что общается с Игорем Валерьевичем" - Смалийчук хочет провести дебаты на Профутболе

Премьер-лига
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Главное, чтобы согласился Игорь Валерьевич

"Цыганык неоднократно отмечал, что общается с Игорем Валерьевичем" - Смалийчук хочет провести дебаты на Профутболе
Новина українською

Львовские "Карпаты" в лице совладельца клуба Олега Смалийчука предложили провести дебаты с другим совладельцем клуба в прямом эфире "Профутбола".

"Вчера, 5 июля, на телеканале УНИАН в программе "ПроФутбол" вышел сюжет, посвященный ФК "Карпаты". Как это ни прискорбно констатировать, но по нашему мнению, информация была подана не совсем объективно.

Совладелец львовского клуба Олег Смалийчук готов в любое воскресенье, в прямом эфире программы "ПроФутбол", ответить на абсолютно все вопросы ведущих и очень уважаемых им экспертов. Уверяем, что на этот раз в студии сломается не одна ручка.

Также обращаемся к ведущему проекта Игоря Цыганыка с предложением пригласить второго совладельца ФК "Карпаты" для публичных дебатов о будущем клуба. Игорь Степанович неоднократно отмечал, что общается с Игорем Валерьевичем, а также является горячим болельщиком "зелено-белых", которому небезразлична судьба команды, поэтому будем благодарны за откровенный разговор в прямом эфире и только в прямом эфире. В случае, если второй совладелец откажется принять участие в программе, Олег Смалийчук все равно готов прийти на "ПроФутбол" и рассказать болельщикам свое видение будущего львовского клуба", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Игорь Коломойский Игорь Цыганык Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
ФК Карпаты

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