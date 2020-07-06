Витао: Моя мечта сбылась, рад дебюту за Шахтер

Матч 29-го тура УПЛ с "Динамо" (3:2) стал дебютным для защитника "Шахтера" Витао, который прокомментировал свой дебют.

"Моя мечта сбылась, рад дебюту! Ребята поддержали меня и помогли. Все футболисты поздравили, даже те, кто не участвовал в игре.

Это только начало, надеюсь, лишь первый из множества матчей за "Шахтер". Я счастлив", - сказал Витао.