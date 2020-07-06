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Цыганык: Второй инвестор считает, что продажа части Карпат Смалийчуку прошла не совсем корректно

Премьер-лига
(1 голосов)

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Цыганык: Второй инвестор считает, что продажа части Карпат Смалийчуку прошла не совсем корректно
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "ПроФутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, что покупка 50% процентов "Карпат" Олегом Смалицчуком у Петра Дыминского может быть оспорена вторым инвестором (Игорем Коломойским).

"Представители второго инвестора считают, что передача прав от бывшего владельца к нынешнему (50 процентов управляющей части) прошла не совсем корректно с юридической точки зрения.

Сейчас они изучают документы, и после выводов будет решение, что делать дальше.

Потому что, по условиям договора, первым, кто имел право выкупить эту часть, это как раз второй инвестор. И если ему не поступало такое предложение, история может продолжаться в судах", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Коломойский Петр Дыминский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Wieniawski (Калуш)
06.07.2020 в 21:38
Ігорко, хватить лизати дупу коломойському і боятися називати його ім'я.Ти продажне чмо і звати тебе ніяк.
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Вано (Lviv)
06.07.2020 в 21:38
Шо за д@білізм? Та друга частина 6 років не вкладала і положила болт на команду, а тут з якогось перепугу їм раптом друга частина захотілась?
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Карбид (Ник)
06.07.2020 в 21:25
Так Апельс же купил не долю в Карпатах, а управляющую этой долей компанию. Хотя нужно смотреть устав. Может и на такие покупки там есть ограничения.
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Инспектор ( )
06.07.2020 в 20:39
Смайличук это апельсин?
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