Цыганык: Второй инвестор считает, что продажа части Карпат Смалийчуку прошла не совсем корректно

Украинский журналист и ведущий "ПроФутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, что покупка 50% процентов "Карпат" Олегом Смалицчуком у Петра Дыминского может быть оспорена вторым инвестором (Игорем Коломойским).

"Представители второго инвестора считают, что передача прав от бывшего владельца к нынешнему (50 процентов управляющей части) прошла не совсем корректно с юридической точки зрения.

Сейчас они изучают документы, и после выводов будет решение, что делать дальше.

Потому что, по условиям договора, первым, кто имел право выкупить эту часть, это как раз второй инвестор. И если ему не поступало такое предложение, история может продолжаться в судах", - сказал Цыганык.