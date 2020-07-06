Проблемы Динамо, визит Реброва и Десна в ЛЧ? По следам 29-го тура УПЛ. Подкаст №26

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор центрального матча 29-го тура УПЛ, а именно "Динамо" – "Шахтер". Также говорим про второе место "Десны" и судейство в поединке "Заря" – "Александрия". Справедливость назначенных пенальти, что не так с "Динамо" даже на фоне немотивированного "Шахтера" и почему Ребров не сможет все исправить в случае возвращения. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.