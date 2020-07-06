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Проблемы Динамо, визит Реброва и Десна в ЛЧ? По следам 29-го тура УПЛ. Подкаст №26
Мы, похоже, знаем, что случилось с капитанской повязкой "горняков"
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!
Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.
На повестке дня обзор центрального матча 29-го тура УПЛ, а именно "Динамо" – "Шахтер". Также говорим про второе место "Десны" и судейство в поединке "Заря" – "Александрия". Справедливость назначенных пенальти, что не так с "Динамо" даже на фоне немотивированного "Шахтера" и почему Ребров не сможет все исправить в случае возвращения. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.