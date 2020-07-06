  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Проблемы Динамо, визит Реброва и Десна в ЛЧ? По следам 29-го тура УПЛ. Подкаст №26
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проблемы Динамо, визит Реброва и Десна в ЛЧ? По следам 29-го тура УПЛ. Подкаст №26

Премьер-лига
(1 голосов)

Мы, похоже, знаем, что случилось с капитанской повязкой "горняков"

Проблемы Динамо, визит Реброва и Десна в ЛЧ? По следам 29-го тура УПЛ. Подкаст №26
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Читайте такжеРозы, обнимашки с Хацкевичем и злая шутка от VAR. Ко Дню рождения Екатерины Монзуль
Читайте такжеТалант, не подкрепленный трудом. Карьера Коноплянки: триумф или провал? ВИДЕО

Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор центрального матча 29-го тура УПЛ, а именно "Динамо" – "Шахтер". Также говорим про второе место "Десны" и судейство в поединке "Заря" – "Александрия". Справедливость назначенных пенальти, что не так с "Динамо" даже на фоне немотивированного "Шахтера" и почему Ребров не сможет все исправить в случае возвращения. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Заря (Луганск) Сергей Ребров Виталий Романов Алан Патрик Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия чемпионат Украины УПЛ Колос (Ковалевка) Екатерина Монзуль Георгий Цитаишвили Александрия Беньямин Вербич Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин ПФК Александрия Александр Сирота
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
mr.butters (Одесса)
07.07.2020 в 00:28
Прогноз на концовку: 2) ДК: 3) Десна; 4) Заря. Всей душой буду за команду Рябоконя, но очень тяжелый график впереди
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...