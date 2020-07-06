Шевчук: В конфликте Рух - Карпаты больше всего меня взбесил "следователь" из Миная

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук, который ныне является экспертом ТК "Футбол", рассказал о конфликте между "Рухом" и "Карпатами", в который оказался замешан и "Минай".

"В "Карпатах" есть конфликт двух собственников. Они хотят разрулить все сами. Президент "Руха" Григорий Козловский обратился с предложением помочь. Наверное, должна быть копилка для клубов в УПЛ.

Сейчас я вижу конфликт между львовскими клубами, "Рухом" и "Карпатами". Пускай они сами это решают. Но больше всего меня взбесил следователь из "Миная". Как можно общаться с ним после этого?", - делится своим мнением Вячеслав Шевчук.

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Напомним, что именно спортивный директор "Миная»" Михаил Кополовец записал переговоры с исполнительным директором "Карпат" Ростиславом Ящишиным, в которых львовский клуб предлагал мотивацию в размере 500 тысяч гривен командам, которые обыграют в Первой лиге львовский "Рух".