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Тренер Александрии о матче с Зарей: Знаем, что можем добиваться большего

Премьер-лига
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Но довольны и ничьей с луганчанами

Тренер Александрии о матче с Зарей: Знаем, что можем добиваться большего
Новина українською

Тренер "Александрии" Андрей Купцов подвел итоги матча 29-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2).

"Нам приятно сыграть с такой командой, как "Заря", основываясь и на результате, и на игре. Мы хотели показать позитивный результат. Нам очень тяжело было в плане психологии после тех поражений, которые были в последнее время. Команда ощущала давление со стороны наших болельщиков, ведь действительно несколько раз уступила с очень крупным счётом, много пропустив.

К этой игре мы готовились очень тщательно. Изучали соперника. Смотрели, за счёт чего можем добиться положительного результата и отобрать очки у "Зари". Хотели порадовать и наших болельщиков, и руководство клуба. Знаем, что можем добиваться большего", - сказал Купцов.

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В статье: Заря (Луганск) Андрей Купцов ФК Александрия
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Источник:
ФК Заря

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