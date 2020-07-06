Тренер Александрии о матче с Зарей: Знаем, что можем добиваться большего

Тренер "Александрии" Андрей Купцов подвел итоги матча 29-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2).

"Нам приятно сыграть с такой командой, как "Заря", основываясь и на результате, и на игре. Мы хотели показать позитивный результат. Нам очень тяжело было в плане психологии после тех поражений, которые были в последнее время. Команда ощущала давление со стороны наших болельщиков, ведь действительно несколько раз уступила с очень крупным счётом, много пропустив.

К этой игре мы готовились очень тщательно. Изучали соперника. Смотрели, за счёт чего можем добиться положительного результата и отобрать очки у "Зари". Хотели порадовать и наших болельщиков, и руководство клуба. Знаем, что можем добиваться большего", - сказал Купцов.