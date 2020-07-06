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Шевчук: Динамо деградирует. За этот год команда стала играть еще хуже

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас в огород киевлян камень не кинет только ленивый

Шевчук: Динамо деградирует. За этот год команда стала играть еще хуже
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера", а нынче эксперт ТК Футбол Вячеслав Шевчук раскритиковал "Динамо" после поражения киевлян от "горняков" в матче 29-го тура УПЛ (2:3).

"В современном футболе очень важны тактические моменты. У "Динамо" нет никаких сдвигов в плане тактики и организации игры. Киевляне высоко прессинговали, но "Шахтер" очень легко выходил из-под давления. Это тактический аспект. Горняки были правильно сгруппированы.

Сейчас "Динамо" очень сложно. Ключевые и основные игроки вылетают. Тренерскому штабу приходится подключать молодых футболистов. Дебютировал Сирота, центральным защитником справа был Кадири, также травмирован Миколенко. В атаке идет постоянная ротация, тренер не может найти баланс в стартовом составе. Михайличенко постоянно сталкивается с подобными проблемами.

Динамовцам было очень важно показать настрой и характер. В первом тайме мы этого не увидели. Во второй половине встречи тренер произвел несколько замен, после которых они заиграли по-другому. Но и "Шахтер" расслабился.

"Динамо" деградирует. За этот год команда стала играть хуже, чем раньше. Когда придет новый тренер, нужно время, чтобы вытянуть динамовцев на уровень прошлогодней давности", – сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Trahforel (Чернигов)
06.07.2020 в 23:31
Зато Десна самая сильная за все время своего существования. Если бы мне кто-то сказал 10 лет назад, что они будут за 3 тура до конца чемпионата идти нога в ногу с Динамо Киев в таблице.... Ну это было вообще невозможно даже представить. Как быстро привыкаешь к хорошему. А ведь 10 лет назад команда еле насобирал каких-то игроков в малом количестве, чтоб стартовать таки во второй лиге , шла речь о расформировании клуба. Уже точно будут в топ-4 даже математически. За 3 тура до финиша. Пипец. Неужели это та Десна в которой был Постолатьев с уровнем навыка 26 в фифе 08. Сейчас они за сезон обыгрывают два раза Киев. Хотя не так уж и давно играли с Динамо-3 во второй лиге :D Мой прогноз - займут 4 место. Но это очень хороший результат. Рябоконь - отец.
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ascent (Луксор)
06.07.2020 в 23:10
Если кто не согласен - пусть скажет, кто из игроков Динамо стал за этот год лучше!
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