Шевчук: Динамо деградирует. За этот год команда стала играть еще хуже

Экс-игрок "Шахтера", а нынче эксперт ТК Футбол Вячеслав Шевчук раскритиковал "Динамо" после поражения киевлян от "горняков" в матче 29-го тура УПЛ (2:3).

"В современном футболе очень важны тактические моменты. У "Динамо" нет никаких сдвигов в плане тактики и организации игры. Киевляне высоко прессинговали, но "Шахтер" очень легко выходил из-под давления. Это тактический аспект. Горняки были правильно сгруппированы.

Сейчас "Динамо" очень сложно. Ключевые и основные игроки вылетают. Тренерскому штабу приходится подключать молодых футболистов. Дебютировал Сирота, центральным защитником справа был Кадири, также травмирован Миколенко. В атаке идет постоянная ротация, тренер не может найти баланс в стартовом составе. Михайличенко постоянно сталкивается с подобными проблемами.

Динамовцам было очень важно показать настрой и характер. В первом тайме мы этого не увидели. Во второй половине встречи тренер произвел несколько замен, после которых они заиграли по-другому. Но и "Шахтер" расслабился.

"Динамо" деградирует. За этот год команда стала играть хуже, чем раньше. Когда придет новый тренер, нужно время, чтобы вытянуть динамовцев на уровень прошлогодней давности", – сказал Шевчук.