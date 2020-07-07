  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 обращался в УПЛ по поводу изменения места проведения матча с ФК Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 обращался в УПЛ по поводу изменения места проведения матча с ФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

На этот раз не удалось

Днепр-1 обращался в УПЛ по поводу изменения места проведения матча с ФК Львов
Новина українською

СК "Днепр-1" обращался к УПЛ с просьбой провести домашний матч против "Львова" в рамках 30-го тура на "Днепр-Арене".

Просьба "Днепр-1" состояла в том, что домашняя игра "Львова" с "Днепром-1" 7 июня была перенесена в Днепр и днепряне на этот раз изъявляли желание тоже провести домашний матч со "Львовом" в своем городе.

Читайте такжеЗаря продолжает упускать выигрышные матчи. О чём говорить после 29 тура УПЛ

Однако игра все же состоится на городском стадионе Тернополя - здесь львовяне принимают своих соперников из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 во Львове.

После 28 сыгранных поединков "Днепр-1" является лидером второй шестерки УПЛ с 37 очками. ФК "Львов" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице с 24 очками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стадион ФК Львов УПЛ тернополь СК Днепр-1 Днепр-1 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...