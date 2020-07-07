Днепр-1 обращался в УПЛ по поводу изменения места проведения матча с ФК Львов

СК "Днепр-1" обращался к УПЛ с просьбой провести домашний матч против "Львова" в рамках 30-го тура на "Днепр-Арене".

Просьба "Днепр-1" состояла в том, что домашняя игра "Львова" с "Днепром-1" 7 июня была перенесена в Днепр и днепряне на этот раз изъявляли желание тоже провести домашний матч со "Львовом" в своем городе.

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Однако игра все же состоится на городском стадионе Тернополя - здесь львовяне принимают своих соперников из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 во Львове.

После 28 сыгранных поединков "Днепр-1" является лидером второй шестерки УПЛ с 37 очками. ФК "Львов" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице с 24 очками.