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Днепр-1 обращался в УПЛ по поводу изменения места проведения матча с ФК Львов
На этот раз не удалось
СК "Днепр-1" обращался к УПЛ с просьбой провести домашний матч против "Львова" в рамках 30-го тура на "Днепр-Арене".
Просьба "Днепр-1" состояла в том, что домашняя игра "Львова" с "Днепром-1" 7 июня была перенесена в Днепр и днепряне на этот раз изъявляли желание тоже провести домашний матч со "Львовом" в своем городе.
Однако игра все же состоится на городском стадионе Тернополя - здесь львовяне принимают своих соперников из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 во Львове.
После 28 сыгранных поединков "Днепр-1" является лидером второй шестерки УПЛ с 37 очками. ФК "Львов" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице с 24 очками.