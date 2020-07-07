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Цыганков устроил ссору с журналистом перед Классическим дерби - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Странная история

Цыганков устроил ссору с журналистом перед Классическим дерби - СМИ
Новина українською

Вингер правого фланга киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который пропускал матч с "Шахтером" в 29 туре УПЛ (2:3) из-за повреждения мышцы бедра, перед началом игры побывал в ложе прессы на НСК "Олимпийский".

Очевидно, Виктор решил смотреть матч именно здесь. Его сфотографировал один из журналистов. Цыганкову не понравилось то, что это произошло без его разрешения, информирует Главком.

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Игрок "Динамо" потребовал удалить фотографию. Когда фотограф это сделал, Виктор покинул ложу прессы.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Главком

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Комментарии (7)
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Dardolis (Первомайск)
07.07.2020 в 08:49
Продавать куда-то срочно...В топ чемп, где-нибудь в Удинезе он бы посидел на лавочке и уже бы не корчил с с себя звезду....Это его уровень, а не за фото к журналистам приставать....
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+1
-2
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zloyded (Киев)
07.07.2020 в 08:48
Если ты официальный журналист, а не папарацци, то должен спросить разрешения! Точка! В цивилизованных странах за такое, без разрешения, в суд без проблем подают! P.S. Хотите оспорить или вступить в полемику - задайтесь тогда вопросом, где вы живёте...
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+3
-1
Ergevision (KR)
07.07.2020 в 09:05
Да ладно... А если коллективное фото, то у каждого разрешение спрашивать? А если снимаешь игровой эпизод, то игру остановить, пока идёт опрос всех его участников? И вообще - если спрашивать разрешения для фотосъемки, то почему тогда не спрашивать разрешения, например, на съемку камеры видеонаблюдения?
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0
-1
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
07.07.2020 в 08:35
Его право,но не солидно....
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+4
-3
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Инспектор ( )
07.07.2020 в 08:18
Звизда зазвиздилась
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+3
-7
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
07.07.2020 в 08:31
Думаешь, кому-то интересны приключения твоей звИзды? :)
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+4
0
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Инспектор ( )
07.07.2020 в 08:42
А твоей?
+1
-4


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