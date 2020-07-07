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Цыганков устроил ссору с журналистом перед Классическим дерби - СМИ
Странная история
Вингер правого фланга киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который пропускал матч с "Шахтером" в 29 туре УПЛ (2:3) из-за повреждения мышцы бедра, перед началом игры побывал в ложе прессы на НСК "Олимпийский".
Очевидно, Виктор решил смотреть матч именно здесь. Его сфотографировал один из журналистов. Цыганкову не понравилось то, что это произошло без его разрешения, информирует Главком.
Игрок "Динамо" потребовал удалить фотографию. Когда фотограф это сделал, Виктор покинул ложу прессы.
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Источник:Главком
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Комментарии (7)
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Dardolis (Первомайск)
07.07.2020 в 08:49
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zloyded (Киев)
07.07.2020 в 08:48
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Ergevision (KR)
07.07.2020 в 09:05
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0
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pele-pele (Рио-де-Жанейро)
07.07.2020 в 08:35
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Инспектор ( )
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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Инспектор ( )
07.07.2020 в 08:42
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