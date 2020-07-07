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Порваный носок и кровь. Хавбек Александрии рассказал об эпизоде ​​с пенальти в ворота Зари

Премьер-лига
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Монзуль и Романов были правы?

Порваный носок и кровь. Хавбек Александрии рассказал об эпизоде ​​с пенальти в ворота Зари
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Атакующий полузащитник "Александрии" Дмитрий Шастал в разговоре с телеканалом Футбол обьяснил со своей стороны скандальный эпизод в игре 29 тура УПЛ с "Зарей" (2:2), когда после фола Абу Ханны на нем главный арбитр Екатерина Монзуль назначила пенальти в ворота луганчан.

[Джоэль] Абу Ханна наступил мне сзади на "ахилл". Это хорошо видно на повторе за воротами.

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Если присмотреться, моя левая нога и его права. Нужно очень сильно присмотреться. Я только сегодня увидел.

У меня носок порван. Это был далеко не легкий контакт. Даже кровь на "ахилле" была.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Екатерина Монзуль Дмитрий Шастал
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Источник:
ТК Футбол

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