Порваный носок и кровь. Хавбек Александрии рассказал об эпизоде ​​с пенальти в ворота Зари

Атакующий полузащитник "Александрии" Дмитрий Шастал в разговоре с телеканалом Футбол обьяснил со своей стороны скандальный эпизод в игре 29 тура УПЛ с "Зарей" (2:2), когда после фола Абу Ханны на нем главный арбитр Екатерина Монзуль назначила пенальти в ворота луганчан.

[Джоэль] Абу Ханна наступил мне сзади на "ахилл". Это хорошо видно на повторе за воротами.

Если присмотреться, моя левая нога и его права. Нужно очень сильно присмотреться. Я только сегодня увидел.

У меня носок порван. Это был далеко не легкий контакт. Даже кровь на "ахилле" была.