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Желько Любенович ушел из Зари из-за своей "ошибки с приглашением игрока"

Премьер-лига
(1 голосов)

Возвращается в Сербию

Желько Любенович ушел из Зари из-за своей "ошибки с приглашением игрока"
Новина українською

Экс-игрок "Зари" и заместитель главного тренера U-19 Желько Любенович попрощался с клубом.

- Через 8 лет я покидаю "Зарю". Мне жаль расставаться, но это - футбольная жизнь. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Но эти 8 лет, которые я провел в клубе, всегда буду вспоминать с теплотой. "Заря" останется в моем сердце навсегда.

- Желько, в чем причина твоего ухода?

- Я иду с "Зари" потому что сделал большую ошибку, пригласив в команду одного футболиста и никак не могу простить себя за эту ошибку.

За промахи должен кто-то отвечать. Я хочу извиниться перед болельщиками и руководством клуба за мои ошибочные решения. Поэтому я иду.

- Какие твои дальнейшие планы?

- Моя первая задача - попасть в группу на PRO-лицензию и искать себе другую работу в другой команде.

- Есть ли у тебя другие варианты? Хотя бы намекни.

- Есть один вариант. По понятным причинам озвучить я его пока не могу. Получится или не получится, этого я не знаю. Однозначно буду смотреть варианты для продолжения тренерской карьеры.

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- В данный момент ты возвращаешься в Сербию?

- Так и есть. В данный момент я возвращаюсь в Сербию.

- Желько Любенович, Йован Маркоски, Сергей Сидорчук - те игроки, о которых футбольная общественность говорит очень много хороших и добрых слов. Многие говорят о вашей порядочности и честности. Что бы ты в ответ мог сказать хорошего об Украине и о "Заре"?

- "Заря" - мой второй дом. За 8 лет, проведенных здесь, ни разу ничего плохого здесь не случалось. Все ко мне относились хорошо. Я пытался тоже ко всем тоже относиться хорошо. Воспоминания о "Зари" и об Украине в целом остались исключительно положительные. За "Зарю" буду болеть однозначно и искренне желаю команде занять второе место и попасть в квалификацию Лиги Чемпионов.

К стране я очень привык. В ее ментальности, обычаев. Свободно говорю по-русски.

- Будешь скучать по Украине?

- Возможно я еще вернусь (улыбается). Один вариант - это обучение на PRO-лицензию. Второй вариант - новая работа. Я не исключаю работу здесь и надеюсь, что моя карьера продолжится в этой стране.

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В статье: Заря (Луганск) Желько Любенович U-19 Заря U-19 (Луганск)
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Источник:
Зоря

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Комментарии (3)
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ivanovaanzhe
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TarasLviv2019 (LVIV)
07.07.2020 в 12:58
- Желько Любенович, Йован Маркоскі, Сергій Сидорчук .. деже дивна вибірка футболістів. Чому саме їх вибрали разом із Любеновичем?
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TarasLviv2019 (LVIV)
07.07.2020 в 12:58
- Желько Любенович, Йован Маркоскі, Сергій Сидорчук
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