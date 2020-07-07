Александрия готовится к плей-офф. Игрок назвал причину неудачных выступлений

Атакующий полузащитник "Александрии "Дмитрий Шастал рассказал телеканалу Футбол о матче 29 тура с "Зарей" и оценил игру своей команды после рестарта УПЛ.

На "Александрию", видит Дмитрий, давил психологический груз.

Не скажу, что ничья с "Зарей" его полностью сняла, ведь хочется побед. Да, легче будет после этой ничьей. После паузы на карантин нам не удается поймать игровой тонус. Надеюсь, что за счет игр мы набрали нужную форму, и будем выступать в том режиме, в котором нас помнят.

Хотелось выбраться из ямы. "Заря" - хороший раздражитель. Они показывают хороший футбол и претендуют на те места, на которые мы ранее метили. Хотелось на их фоне себя показать.