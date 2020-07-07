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Александрия готовится к плей-офф. Игрок назвал причину неудачных выступлений
После рестарта
Атакующий полузащитник "Александрии "Дмитрий Шастал рассказал телеканалу Футбол о матче 29 тура с "Зарей" и оценил игру своей команды после рестарта УПЛ.
На "Александрию", видит Дмитрий, давил психологический груз.
Не скажу, что ничья с "Зарей" его полностью сняла, ведь хочется побед. Да, легче будет после этой ничьей. После паузы на карантин нам не удается поймать игровой тонус. Надеюсь, что за счет игр мы набрали нужную форму, и будем выступать в том режиме, в котором нас помнят.
Хотелось выбраться из ямы. "Заря" - хороший раздражитель. Они показывают хороший футбол и претендуют на те места, на которые мы ранее метили. Хотелось на их фоне себя показать.
Дмитрия спросили, почему "Александрия" - неудобный соперник для "Зари".
Есть такие неудобные команды. Мы такой командой для "Зари". Возможно, нам удобно играть против такой команды, которая комбинирует, за счет контратак. Мы хорошо выбегаем. Трудно сказать. Думаю, этот секрет останется неразгаданным.
Высказался Дмитрий Шастал и о целях на остаток сезона.
Главная задача - достичь нужного результата в оставшихся матчах, и поединках плей-офф. Также мы планируем набрать максимальный тонус в последних календарных встречах и в оптимальной форме подойти к матчам плей-офф.
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