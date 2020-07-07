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В Киеве попрощались с выдающимся динамовцем - обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА

Премьер-лига
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Похоронили рядом с Пузачем и Колотовым

В Киеве попрощались с выдающимся динамовцем - обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА
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Во вторник, 7 июля, на НСК "Олимпийский" состоялась гражданская панихида и прощание с легендарным защитником "бело-синих" Владимиром Трошкиным, который ушел на 73-м году жизни после тяжелой болезни.

Олимпийский двор стадиона, на котором Владимир Николаевич в составе знаменитой динамовской команды 1970-х получил выдающиеся победы, сегодня утром был заполнен ветеранами "Динамо", руководителями и сотрудниками клуба, футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, которые увлекались игрой Владимира Трошкина.

Почтить память и проводить в последний путь легенду "Динамо" и Человека с большой буквы, вместе с семьей Владимира Николаевича, пришли президент "Динамо" Игорь Суркис, почетный член УЕФА Григорий Суркис, множество выдающихся игроков "бело-синих" разных поколений: Андрей Биба, Леонид Буряк, Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Йожеф Сабо, Владимир Бессонов, Иван Яремчук, Александр Заваров, Александр Петраков, Павел Яковенко, Олег Кузнецов, Юрий Калитвинцев и Сергей Ребров.

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Владимир Трошкин был неуступчивым командным бойцом на поле и обладателем выдающегося футбольного таланта, который воплотился в целый ряд отечественных и международных трофеев - вместе с "Динамо" защитник стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, победителем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, вице-чемпионом Европы в 1972 году, бронзовым призером Олимпиады-1976.

Но кроме того, Владимир Николаевич запомнился своим родным, партнерам на футбольном поле, коллегам и подопечным как человек большой и доброй души, всегда оптимистична, открыта и готова прийти на помощь. Для многих он был настоящим другом, мудрым наставником и примером в жизни.

После гражданской панихиды на "Олимпийском" Владимир Трошкин был похоронен на участке 75А Лесного кладбища, неподалеку от могил других выдающихся динамовцев - Анатолия Пузача и своего близкого друга Виктора Колотова.

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В статье: НСК Олимпийский Владимир Трошкин Динамо (Киев) Анатолий Пузач Виктор Колотов
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Источник:
Динамо

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