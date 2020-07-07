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У Каштру в Шахтере появился новый ассистент - также португалец
Филипе Селиккаю отправился в Спортинг, его заменил педру Бриту
В тренерском штабе наставника "Шахтера" Луиша Каштру прошли некоторые кадровые перестановки.
Как уже сообщалось ранее, ассистент главного тренера Филипе Селиккаю отправился в "Спортинг", где будет работать с дублирующим составом.
На его место пришел также португальский специалист Педру Бриту.
Отметим, что Бриту уже имеет опыт работы с Каштру — ранее вместе они трудились в "Витории Гимарайнш".
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
07.07.2020 в 20:32
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