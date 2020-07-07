У Каштру в Шахтере появился новый ассистент - также португалец

В тренерском штабе наставника "Шахтера" Луиша Каштру прошли некоторые кадровые перестановки.

Как уже сообщалось ранее, ассистент главного тренера Филипе Селиккаю отправился в "Спортинг", где будет работать с дублирующим составом.

На его место пришел также португальский специалист Педру Бриту.

Отметим, что Бриту уже имеет опыт работы с Каштру — ранее вместе они трудились в "Витории Гимарайнш".