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У Каштру в Шахтере появился новый ассистент - также португалец

Премьер-лига
(1 голосов)

Филипе Селиккаю отправился в Спортинг, его заменил педру Бриту

У Каштру в Шахтере появился новый ассистент - также португалец
Новина українською

В тренерском штабе наставника "Шахтера" Луиша Каштру прошли некоторые кадровые перестановки.

Как уже сообщалось ранее, ассистент главного тренера Филипе Селиккаю отправился в "Спортинг", где будет работать с дублирующим составом.

На его место пришел также португальский специалист Педру Бриту.

Отметим, что Бриту уже имеет опыт работы с Каштру — ранее вместе они трудились в "Витории Гимарайнш".

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру Филипе Селиккая Педру Бриту
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
07.07.2020 в 20:32
Когда у Шахтёоа будут украинские футболисты и тренеры???????????
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