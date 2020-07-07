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Дикий: Информация о том, что Днепру-1 не разрешили играть матч с Львовом на домашнем стадионе, не соответствует действительности

Премьер-лига
(1 голосов)

Все решалось договоренностью между клубами

Дикий: Информация о том, что Днепру-1 не разрешили играть матч с Львовом на домашнем стадионе, не соответствует действительности
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о том, что "Днепру-1" якобы не разрешили провести матч против "Львова" на домашнем стадионе.

- Это правда, что "Днепру-1" не разрешили провести домашний матч 30-го тура против "Львова" на своем стадионе в Днепре, поскольку матч первого круга, где львовяне были номинальными хозяевами, тоже провели на "Днепр-Арене"?

– Немного странно, откуда появилась эта информация. Она не соответствует действительности.

С самого начала, когда клубы согласовали с нами место проведения предыдущего очного матча, они договорились – тот матч провести в Днепре, а ответный матч сыграть по возможности во Львове или на резервном стадионе, который определит "Львов".

Других договоренностей не было, как и других официальных обращений от клубов к нам не поступало.

- Получается, "Днепру-1" никто не запрещал проводить матч дома, а это изначально такая договоренность между клубами?

– Да, клубы придерживаются этой договоренности и также удивлены появлению этой информации.

- И ближайший матч пройдет в Тернополе, на поле "Львова"?

– Да.

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В статье: ФК Львов Евгений Дикий СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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