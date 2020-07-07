  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрий Максимов рассказал о главной проблеме Ворсклы перед финалом Кубка с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Максимов рассказал о главной проблеме Ворсклы перед финалом Кубка с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Финальная битва уже завтра

Юрий Максимов рассказал о главной проблеме Ворсклы перед финалом Кубка с Динамо
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК Футбол рассказал о главной проблеме команды накануне финала Кубка Украины с "Динамо".

"Это финал Кубка и мы попали туда. "Ворскла" добилась этого. Самое главное - чтобы не перегорели.

У нас половина команды - это ребята до 20-ти лет, остальным за 30. Нет среднего возраста. Это наша большая боль", - сказал Максимов.

Напомним, что поединок состоится в среду, 8 июня, на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...