Юрий Максимов рассказал о главной проблеме Ворсклы перед финалом Кубка с Динамо

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК Футбол рассказал о главной проблеме команды накануне финала Кубка Украины с "Динамо".

"Это финал Кубка и мы попали туда. "Ворскла" добилась этого. Самое главное - чтобы не перегорели.

У нас половина команды - это ребята до 20-ти лет, остальным за 30. Нет среднего возраста. Это наша большая боль", - сказал Максимов.

Напомним, что поединок состоится в среду, 8 июня, на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.