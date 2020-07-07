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Юрий Максимов рассказал о главной проблеме Ворсклы перед финалом Кубка с Динамо
Финальная битва уже завтра
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК Футбол рассказал о главной проблеме команды накануне финала Кубка Украины с "Динамо".
"Это финал Кубка и мы попали туда. "Ворскла" добилась этого. Самое главное - чтобы не перегорели.
У нас половина команды - это ребята до 20-ти лет, остальным за 30. Нет среднего возраста. Это наша большая боль", - сказал Максимов.
Напомним, что поединок состоится в среду, 8 июня, на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.
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Источник:ТК Футбол
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