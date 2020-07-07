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СМИ: Богдан Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт. Матч с Александрией мог быть последним для игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок уже на чемоданах?

СМИ: Богдан Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт. Матч с Александрией мог быть последним для игрока
Новина українською

Брюссельский "Андерлехт" очень близок к подписанию украинского левого защитника "Зари" Богдана Михайличенко, сообщает местное издание DH Les Sports+.

Более того, по версии источника, недавний матч с "Александрией" (2:2) и вовсе может стать для Богдана последним в составе луганской команды.

Все дело в том, что бельгийские клубы, которые не доиграли сезон до конца, уже постепенно начинают подготовку к сезону следующему. Именно поэтому "Андерлехт" хочет как можно быстрее провернуть трансферы игроков под основу, чтобы они начали предсезонку с командой.

Также причиной спешки указывается тот факт, что основной левый защитник команды Кемар Лоуренс, который проводил отпуск на родине на Ямайке, задерживается по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что трансфер Михайличенко обойдется бельгийцам в 500 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Богдан в 34 матчах за "Зарю" забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Заря (Луганск) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.07.2020 в 20:35
В Андерлехте финансовый кризис. Одумайся! Стандарт на грани исчезновения, в Андерлехте тоже всё плохо....
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simargl (Чернигов)
07.07.2020 в 20:11
Правильное решение, наверное. Но сумма реально смешная ... Десна Артемку Фаворова венграм дороже продала , а тут уровень явно повыше!!!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2020 в 19:51
500000 це копійки. Мабуть схеми.
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