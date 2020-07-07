СМИ: Богдан Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт

Брюссельский "Андерлехт" очень близок к подписанию украинского левого защитника "Зари" Богдана Михайличенко, сообщает местное издание DH Les Sports+.

Более того, по версии источника, недавний матч с "Александрией" (2:2) и вовсе может стать для Богдана последним в составе луганской команды.

Все дело в том, что бельгийские клубы, которые не доиграли сезон до конца, уже постепенно начинают подготовку к сезону следующему. Именно поэтому "Андерлехт" хочет как можно быстрее провернуть трансферы игроков под основу, чтобы они начали предсезонку с командой.

Также причиной спешки указывается тот факт, что основной левый защитник команды Кемар Лоуренс, который проводил отпуск на родине на Ямайке, задерживается по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что трансфер Михайличенко обойдется бельгийцам в 500 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Богдан в 34 матчах за "Зарю" забил 3 гола и отдал 4 ассиста.