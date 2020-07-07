Денис Фаворов: Сравнения с Рамосом? Мне не очень нравится манера его игры

Защитник и капитан "Десны" Денис Фаворов поделился мнением о матче 29-го тура УПЛ против "Колоса" (5:1), в котором футболисту удалось отметиться дублем.

"До матча с "Колосом" в Премьер-лиге у меня дублей не было. Хотя в Первой лиге были. По этому поводу каких-то особых эмоций не испытываю. Единственное, что ощущаю, — я рад, что команда выиграла.

Красивый гол забил? Да просто удобно принял мяч, оказался в такой выгодной позиции, ударил по воротам и получился неплохой выстрел.

Чувствую ли я себя Серхио Рамосом, с которым меня сравнивают? Нет. Мы даже по стилю игры не похожи. Да и его игра мне не очень нравится.

У нас осталось три игры. Они все и покажут. Перед игрой шансы у всех равны, поэтому все команды будут биться до последнего. Посмотрим, как будет. Мы настроены на следующую игру. Сыграем, а там будет видно, что будет дальше", — отметил Фаворов.