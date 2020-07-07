СМИ: В четверг Карпаты будут лишены профессионального статуса

В четверг 9 июля на заседании Контрольно-Дисциплинарного Комитета УАФ будет принято решение относительно "Карпат", которые не явились на два подряд матча чемпионата УПЛ. Согласно регламенту УПЛ команда должна быть автоматически отстранена от соревнований.

При этом, в львовском клубе надеются, что команду понизят в классе, то есть, переведут в Первую лигу.

Впрочем, по информации Sport.ua, члены КДК УАФ настроены менее оптимистично.

Издание, ссылаясь на свои источники в Доме Футбола, сообщает, что "Карпаты" в четверг лишат профессионального статуса. В оставшихся поединках нынешнего сезона соперники "Карпат" получат технические победы, а сами львовяне – технические поражения. Футболистам команды будет предоставлен статус свободных агентов.

Нужно отметить, что «Карпаты» имеют право оспорить это решение КДК в вышестоящей инстанции – Апелляционном Комитете УАФ.