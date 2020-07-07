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СМИ: В четверг Карпаты будут лишены профессионального статуса

Премьер-лига
(2 голосов)

КДК УАФ не настроен либеральничать

СМИ: В четверг Карпаты будут лишены профессионального статуса
Новина українською

В четверг 9 июля на заседании Контрольно-Дисциплинарного Комитета УАФ будет принято решение относительно "Карпат", которые не явились на два подряд матча чемпионата УПЛ. Согласно регламенту УПЛ команда должна быть автоматически отстранена от соревнований.

При этом, в львовском клубе надеются, что команду понизят в классе, то есть, переведут в Первую лигу.

Впрочем, по информации Sport.ua, члены КДК УАФ настроены менее оптимистично.

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Издание, ссылаясь на свои источники в Доме Футбола, сообщает, что "Карпаты" в четверг лишат профессионального статуса. В оставшихся поединках нынешнего сезона соперники "Карпат" получат технические победы, а сами львовяне – технические поражения. Футболистам команды будет предоставлен статус свободных агентов.

Нужно отметить, что «Карпаты» имеют право оспорить это решение КДК в вышестоящей инстанции – Апелляционном Комитете УАФ.

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В статье: Карпаты (Львов) КДК УАФ
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (9)
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Sandra777 (Львів)
07.07.2020 в 22:42
Життя на кілька років зупиняється для фанів Карпат
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2020 в 22:50
Добре якщо тільки на пару....
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
07.07.2020 в 22:41
Аферисты устроили бойню. Убили Карпаты ради забавы и амбиций... я в шоке !! Держитесь братья ... нашу Десну тоже втаптывали в грунт разные проходимцы и "руководители" . Выжили ... все будет хорошо. Рано или поздно, так или иначе!!!
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0
0
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
07.07.2020 в 22:31
Господи, сохрани пожалуйста фк Карпаты !!! Город Львов, куда я приезжаю подышать воздухом свободы, когда там играет фк Мариуполь. Люди во Львове, крыивка и город Супер !!!.
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+2
-1
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2020 в 22:34
Не с этим руководством.. ((
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0
0
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
07.07.2020 в 22:38
К сожалению да.
0
0
С.Карпович. (Ланівці)
07.07.2020 в 22:31
Просто сумно
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0
-1
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2020 в 22:26
Аматори, як раз по карману смалу.
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0
0
alktus (Хмельницкий)
07.07.2020 в 22:01
Печалька.
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+1
0


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