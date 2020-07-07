На фарт: Ворскла отправилась на матч с Динамо тем же автобусом, что и на финал 2009 года

Полтавская "Ворскла" автобусом отправилась в Харьков на финальный матч Кубка Украины с "Динамо".

Интересно, что на данный выезд полтавчане отправились на том же автобусе, на котором в 2009 году ехали в Днепропетровск на кубковый финал с "Шахтером" (1:0).

В 2012 году "Ворскла" купила новый автобус, после чего свое старое средство передвижения "основа" передала молодежному составу U-21, который использует его до сих пор.

Однако сейчас на фарт главная команда позаимствовала его для важной поездки в Харьков.