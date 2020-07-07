  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На фарт: Ворскла отправилась на матч с Динамо тем же автобусом, что и на финал 2009 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На фарт: Ворскла отправилась на матч с Динамо тем же автобусом, что и на финал 2009 года

Премьер-лига
(2 голосов)

Основа отжала фартовый автобус у молодежки

На фарт: Ворскла отправилась на матч с Динамо тем же автобусом, что и на финал 2009 года
Новина українською

Полтавская "Ворскла" автобусом отправилась в Харьков на финальный матч Кубка Украины с "Динамо".

Интересно, что на данный выезд полтавчане отправились на том же автобусе, на котором в 2009 году ехали в Днепропетровск на кубковый финал с "Шахтером" (1:0).

В 2012 году "Ворскла" купила новый автобус, после чего свое старое средство передвижения "основа" передала молодежному составу U-21, который использует его до сих пор.

Однако сейчас на фарт главная команда позаимствовала его для важной поездки в Харьков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...