Михайличенко в шаге от Андерлехта, Цыганков едет на финал. Главные новости за 7 июля

"Львы" не явились на два подряд матча чемпионата и, по информации СМИ, уже завтра КДК УАФ лишит клуб профессионального статуса. При этом в самих "Карпатах" еще надеются, что дело обойдется понижением до Первой лиги, но такой вариант маловероятен. Важный нюанс: если "львов" таки переведут в аматоры, все их действующие игроки получат статус свободных агентов.

А точнее, в один из самых знаменитых клубов страны - "Андерлехт". Брюссельский клуб вот-вот начнет подготовку к новому сезону, поэтому торопится завершить трансфер как можно скорее. Издание DH.be считает, что недавняя игра с "Александрией" (2:2) вполне может стать для Богдана последней за "Зарю". При этом левый бек обойдется бельгийцам в полмиллиона евро.

До недавнего времени травмированные лидеры "Динамо" успели восстановиться и попали в заявку киевлян на сегодняшний финал Кубка против "Ворсклы". При этом сколько минут готовы выдержать Цыганков и Миколенко еще неясно. Виктор в семи играх после рестарта всего раз выходил в старте; в то же время Виталий пропустил две последние игры с "Десной" (2:3) и "Шахтером" (2:3).

ПФЛ перенесла еще два матча "Металлурга" - против "Черкащины" (10 июля) и "Горняка-Спорт" (15 июля) из-за заражения коронавирусом сразу 13 игроков запорожской команды. Сейчас "Металлург" на двухнедельном карантине. При этом директор клуба Максим Лупашко уверяет, что контактов с футболистами "Зари", которая тоже базируется в Запорожье, не было, так что УПЛ эти проблемы пока не касаются.

Синие во вторник в упорном противостоянии победили "Кристал Пэлас" - 3:2. Решающий мяч на счету Тэмми Абрахама, который, по слухам, никак не договорится с клубом о новом контракте и вскоре может уйти. Эта победа позволила "Челси" на одно очко обойти в таблице "Лестер", который еле унес ноги с "Эмирейтс" (1:1) - спас "Лис", как обычно, Джейми Варди.

Причем оба поражения получились запоминающимися. "Орлы" умудрились проиграть идущему в зоне вылета "Лечче" (1:2), который до этого не мог победить с 15 февраля. В то же время "Ювентус" уступил "Милану" (2:4), хотя еще на 60-й минуте вел со счетом 2:0. Без преувеличения героический камбэк удался "Россонерри", которых вновь повел за собой 38-летний Ибрагимович - у него гол и ассист.

Да-да, наконец УЕФА хоть немного просветил насчет будущей доигровки ЛЧ и ЛЕ. Как стало известно, 10 июля в Ньоне жребий определит, кто и с кем будет играть в четвертьфиналах и полуфиналах еврокубков. Напомним, и ЛЧ, и ЛЕ будут доиграны в августе по принципу плей-офф, но каждое противостояние будет состоять только из одного матча. Попасть на решающий турнир ЛЕ имеет шансы "Шахтер", если, конечно, не проиграет в ответном матче "Вольфсбургу". Первый, если кто забыл, закончился гостевой победой "Горняков" - 2:1.